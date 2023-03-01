В прошлом году в экономике Эстонии был спад

В конце года стало сокращаться также потребление правительственного сектора (на 1,3%). На фоне остальной экономики в четвертом квартале выделились инвестиции, которые увеличились на целых 13,1%. Наибольшее влияние оказали инвестиции нефинансовых предприятий в транспортные средства (164%), в другие здания и сооружения (20%), а также инвестиции домохозяйств в жилые помещения (29%). Наибольшее отрицательное влияние оказали инвестиции нефинансовых предприятий в прочие машины и оборудование (-34%).

Мюйрсепп подчеркнул, что отрицательные тенденции не обошли стороной и внешнюю торговлю. Экспорт уменьшился на 6,5%, рост импорта замедлился и остался на уровне 3,3%. В товарообмене наблюдалось уменьшение как экспорта, так и импорта. Более всего на экспорт и импорт повлияли электроэнергия, сырая нефть и природный газ, химическая продукция, а также компьютерное и электронное оборудование. Если в экспорте услуг был отмечен незначительный спад (-0,7%), то в импорте услуг продолжился быстрый рост (15,7%). Наибольшее влияние здесь оказали компьютерные услуги и различные транспортные услуги.

По сравнению с прошлым кварталом откорректированный посезонно ВВП упал на 1,6% и в сравнении с четвертым кварталом 2021 года - на 4,4%.

В целом ВВП в 2022 году снизился на 1,3%. Наибольшее положительное влияние оказали восстановившиеся после коронавирусного кризиса услуги по проживанию и питанию. Их в меньшей степени поддержали многие другие отрасли. С наиболее сильным отрицательным влиянием выделились операции с недвижимым имуществом, энергетика, торговля, сельское хозяйство и финансовая деятельность.