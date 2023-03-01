В марте пенсии поступят на счета с 3 по 6 число

Кати Кюмник, руководитель отдела возмещений Департамента социального страхования, объясняет, что хотя законом не установлена дата, когда пенсия должна поступить на банковский счет, стало привычным то, что это происходит 5-го числа. «Мы начали производить пенсионные выплаты на базе новой информационной системы. В этой связи часть выплат может быть произведена в пятницу вечером и некоторые люди могут получить пенсию в понедельник. Это зависит от того, в каком банке у человека открыт счет и как часто производятся переводы между банками. Большинство пенсионеров получит пенсию в пятницу», — говорит Кюмник.