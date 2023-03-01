В марте родительская компенсация будет меньше

По словам руководителя отдела возмещений Департамента социального страхования Кати Кюмник, для некоторых семей получение компенсации в меньшей сумме может стать неожиданностью. „1-го апреля 2022 года вступила в силу реформа системы родительских компенсаций, и теперь прошел первый февраль, который по новой системе стал самым коротким месяцем в году. Это означает, что вместо обычных 30 или 31 дня, семьи получают родительскую компенсацию в марте за 28 календарных дней”, - поясняет Кюмник.