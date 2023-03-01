Задержаны мужчины, которые ввезли в Эстонию 100 кг амфетамина и автоматы

«Если такое огнестрельное оружие попадет в руки преступников или экстремистов, оно может причинить много зла как в Эстонии, так и в любой другой стране Шенгенской визовой зоны», - добавил Германн.

«Такого количества амфетамина достаточно для возникновения наркотического опьянения не менее чем у 700 000 человек, а его оптовая цена в криминальном мире составила бы примерно 400 000 евро, а при продаже на улице преступный доход мог бы достигать даже 2 000 000 евро. Каждый день мы проверяем различные транспортные средства и людей на приграничных дорогах на наличие товаров, связанных с запретами и ограничениями, чтобы обеспечить передвижение только честного товара. Мы делаем это в тесном сотрудничестве как с Департаментом полиции и погранохраны, Департаментом полиции обороны, а также с хорошими коллегами из соседних стран».