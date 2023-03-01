Сотрудники Налогово-таможенного департамента обнаружили в феврале 2023 года в ходе таможенного контроля в грузовом автомобиле, принадлежащем двум гражданам Бельгии, 100 килограммов амфетамина и два незаконного автоматического огнестрельного оружия. Департамент полиции безопасности задержал мужчин как подозреваемых в совершении преступления, по ходатайству прокуратуры они были взяты под стражу.
Задержаны мужчины, которые ввезли в Эстонию 100 кг амфетамина и автоматы
Утром 16 февраля через пограничный пункт Икла в Эстонию въехал тягач с бельгийским регистрационным номерным знаком, перевозящий на прицепе в качестве груза грузовой автомобиль. Мобильный таможенный контроль следственного отдела Налогово-таможенного департамента (НТД) задержал автомобиль и двух мужчин, управлявших им, на шоссе Таллинн-Икла в Пярнуском уезде для таможенного досмотра.
При проверке грузового автомобиля, который находился на прицепе транспортного средства, сотрудники НТД обнаружили большое количество амфетамина и сумку с оружием. В оружейной сумке было два автоматических огнестрельных оружия, в оружейный ствол одного из которых был заряжен патрон. Мужчины были задержаны как подозреваемые в совершении преступления и переданы Департаменту полиции безопасности.
По словам прокурора по особо важным делам Ляэнеской окружной прокуратуры Кайдо Туулемяэ, оборот амфетамина в столь крупном размере и оборот автоматического огнестрельного оружия являются очень опасными преступлениями.
«Обнаруженные Налогово-таможенным департаментом 100 килограммов амфетамина - это необычно большое количество для Эстонии. В резком росте смертных случаев от передозировки наркотиков в прошлом году, амфетамин также сыграл свою роль. Хотя Эстония, с большой вероятностью, была страной транзита, а реальным местом назначения была бы одна из стран Северной Европы, опасность и влияние этого поступка нельзя недооценивать, поскольку обнаружение двух автоматических огнестрельных оружий, запрещенных в гражданском обороте, было еще более экстраординарным. В мире, подверженном терроризму, незаконное распространение такого оружия чрезвычайно опасно. Поскольку подозреваемые могут на свободе продолжать совершать преступления, мы запросили у суда разрешение на взятие их под стражу», - сказал Туулемяэ.
Предотвращение распространения запрещенного огнестрельного оружия важно не только для обеспечения безопасности нашего государства, Эстония защищает также безопасность всей Европы и Шенгенской визовой зоны. «Контрабанда автоматического огнестрельного оружия представляет собой источник повышенной опасности», - пояснил директор Ляэнеского отдела Департамента полиции безопасности Вейко Германн.
«Если такое огнестрельное оружие попадет в руки преступников или экстремистов, оно может причинить много зла как в Эстонии, так и в любой другой стране Шенгенской визовой зоны», - добавил Германн.
По словам руководителя Ляэнеского следственного отдела Налогово-таможенного департамента Пеэтера Пайсуотса, их сотрудники ежедневно занимаются предотвращением, противодействием и выявлением трансграничной преступности в Европейском Союзе.
«Такого количества амфетамина достаточно для возникновения наркотического опьянения не менее чем у 700 000 человек, а его оптовая цена в криминальном мире составила бы примерно 400 000 евро, а при продаже на улице преступный доход мог бы достигать даже 2 000 000 евро. Каждый день мы проверяем различные транспортные средства и людей на приграничных дорогах на наличие товаров, связанных с запретами и ограничениями, чтобы обеспечить передвижение только честного товара. Мы делаем это в тесном сотрудничестве как с Департаментом полиции и погранохраны, Департаментом полиции обороны, а также с хорошими коллегами из соседних стран».
Досудебное расследование уголовного дела проводит Департамент полиции безопасности. Уголовное производство ведёт Ляэнеская окружная прокуратура.