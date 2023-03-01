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СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Мужчина отдал мошенникам крупную сумму

28 февраля 2023 г.
Северное побережье
Мужчина отдал мошенникам крупную сумму
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Полиция. Снимок иллюстративный.
Полиция. Снимок иллюстративный. Фото: Madis Veltman

В полицию обратился житель Нарвы, которому позвонили якобы из полиции и "Swedbank" и сообщили о подозрительных операциях на его банковском счете.

Для устранения проблем мужчине было предложено ввести пин-коды. Что мужчина и сделал, переведя деньги на указанный банковский счет. Первоначальный ущерб составляет 7300 евро, а подробности дела о мошенничестве полиция установит в ходе уголовного производства.

Случаи семейного насилия

28 февраля в полицию поступило сообщение о том, что в квартире на улице Харидузе в Нарве между супругами произошел конфликт, в результате которого побои получила 37-летняя женщина.

28 февраля в полицию поступило сообщение о том, что в многоквартирном доме на улице Э. Вильде в Нарва-Йыэсуу 21-летний мужчина ударил своего отца.

Кража инструментов в Тойла

Полиция возбудила уголовное дело по факту того, что в ночь на 28 февраля в Тойлаской волости в двух тракторах воры взломали замки и унесли инструменты. Ущерб от кражи составляет 1700 евро.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.

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