СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Мужчина отдал мошенникам крупную сумму

Для устранения проблем мужчине было предложено ввести пин-коды. Что мужчина и сделал, переведя деньги на указанный банковский счет. Первоначальный ущерб составляет 7300 евро, а подробности дела о мошенничестве полиция установит в ходе уголовного производства.

Случаи семейного насилия

28 февраля в полицию поступило сообщение о том, что в квартире на улице Харидузе в Нарве между супругами произошел конфликт, в результате которого побои получила 37-летняя женщина.

28 февраля в полицию поступило сообщение о том, что в многоквартирном доме на улице Э. Вильде в Нарва-Йыэсуу 21-летний мужчина ударил своего отца.

Кража инструментов в Тойла

Полиция возбудила уголовное дело по факту того, что в ночь на 28 февраля в Тойлаской волости в двух тракторах воры взломали замки и унесли инструменты. Ущерб от кражи составляет 1700 евро.