В полицию обратился житель Нарвы, которому позвонили якобы из полиции и "Swedbank" и сообщили о подозрительных операциях на его банковском счете.
СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Мужчина отдал мошенникам крупную сумму
Для устранения проблем мужчине было предложено ввести пин-коды. Что мужчина и сделал, переведя деньги на указанный банковский счет. Первоначальный ущерб составляет 7300 евро, а подробности дела о мошенничестве полиция установит в ходе уголовного производства.
Случаи семейного насилия
28 февраля в полицию поступило сообщение о том, что в квартире на улице Харидузе в Нарве между супругами произошел конфликт, в результате которого побои получила 37-летняя женщина.
28 февраля в полицию поступило сообщение о том, что в многоквартирном доме на улице Э. Вильде в Нарва-Йыэсуу 21-летний мужчина ударил своего отца.
Кража инструментов в Тойла
Полиция возбудила уголовное дело по факту того, что в ночь на 28 февраля в Тойлаской волости в двух тракторах воры взломали замки и унесли инструменты. Ущерб от кражи составляет 1700 евро.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.