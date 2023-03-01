В Ида-Вирумаа интерес избирателей к выборам в Рийгикогу значительно ниже, чем в остальной Эстонии

За два первых дня предварительного голосования в Ида-Вирумаа проголосовали 3839 человек. Из них 2873 проголосовали электронным путем, 966 сделали это с помощью бюллетеня для голосования на участках, открывшихся в городских и волостных центрах. В Ида-Вирумаа в списках значатся более 55000 избирателей.

К вечеру вторника по всей Эстонии на участках проголосовали 32409 избирателей, а по интернету это сделали 103264 избирателя. В общем в Эстонии проголосовали 135673 избирателя, то есть 14 процентов.

По низкой избирательной активности ближе всего к Ида-Вирумаа оказался Пылвамаа, где проголосовали 9,9 процента избирателей. В Таллинне участие в выборах за два первых дня уже составило 18 процентов, на Хийумаа - 19 процентов.

На парламентских выборах 2019 года Ида-Вирумаа тоже был уездом с самым низким участием, где избирательная активность составила 48,2 процента. Средний по Эстонии показатель был 63,7 процента. На проходивших в мае того же года выборах в Европарламент избирательная активность в Ида-Вирумаа составила всего 24,3 процента, а в среднем по Эстонии - 37,6 процента.

Электронное голосование будет проходить круглосуточно до вечера субботы - до 20.00 4 марта. До четверга, 2 марта, в центрах волостей, городов и таллиннских городских частей можно проголосовать с 12.00 до 20.00. В каждом центре открыт по крайней мере один участок, там могут проголосовать все, независимо от указанного в регистре места жительства.