Финиш близок. Партии прилагают последние усилия, толкаясь и наступая друг другу на пятки, кислорода на самовосхваление все меньше. Силы на исходе, но уже виднеется брусчатка Тоомпеа и двери замка приоткрыты. Кто победит, тот попадет внутрь!
Вирве Осила: Крики партий
Потный запах денег вторгается в ноздри телезрителя аж через экран. Вспоминается вышедший восемь лет назад спектакль "Kodumaa karjed" ("Крики родины". - Ред.), оставивший очень гротескное впечатление в своей трагикомичности и реалистичности. Нынешнее предвыборное народное представление дает тому спектаклю сто очков вперед. Раздаются такие бессодержательные обезьяньи крики, что у простого человека отвисает челюсть.
Из-за обострения моих болезней я в течение всего этого предвыборного марафона не выходила из дома. Так что телевизор - это моя единственная визуальная и звуковая связь с внешним миром. Хотя я предпочитаю национальное телевидение, иногда хочется переключиться и на другие каналы. Тем более что на коммерческих каналах тоже показывают достойные фильмы и деловые ток-шоу. Но! - реклама между ними сражает зрителя наповал.
Например, в телепередаче "Laser" только начинают вскрывать проблему, как мою комнату заполняют ловцы голосов. Вслед за кошачьим кормом протискиваются отечественники, после гигиенических прокладок спасают Эстонию, лучшие выгодные предложения "Lidl" поддерживают Эстонию в надежных руках, и дальше в том же духе. В следующее мгновение меня вырывают из удушающих рук, но затем обещающие быть за нас возвращают меня обратно.
Периодически я заглядываю в свой тонкий кошелек и вижу, что деньги на хлеб и молоко еще есть, значит, до пенсии я продержусь, и моя безопасность мигом гарантирована. Хотя стоит ли храбриться, если окажется, что на лекарства, пожалуй, не хватит. Затем слышу, мол, все возможно, но на душе все равно неспокойно - в долгосрочной перспективе может стать как лучше, так и хуже. Поди пойми! Даже голос разума не вносит большей ясности.
Один журналист похвалил предвыборную рекламу "Отечества", назвав ее мощной. Я скажу, что она громкая и сбивающая с толку. Здесь, в нашем плитняковом уголке земли, отечество у всех одно и именно патриоты должны руководить государством, ведь патриотизм - это общеэстонская черта, а не внутреннее дело одной партии.
Я будучи беспартийной тоже считала себя патриотичным человеком, но на встречах с читателями я уже не смогла бы прочесть свои патриотические стихи, потому что если бы я начала: "…моя отчизна, тебя ношу в себе, ты стала моим сердцем в миг рожденья...", то перед моими глазами предстала бы плеяда патриотических деятелей, требующих избрания, и мой голос застрял бы у меня в горле.
Конечно, партия спасения Эстонии перещеголяла всех остальных своими заоблачными обещаниями. Хотя найти покрытие для этих обещаний можно было бы только в том случае, если бы в подвале одной известной мызы была установлена денежная машина - имеющихся госденег никак не хватит. Мне, как здравомыслящему homo sapiens, кажется, что такое количество обещаний и их выполнение нельзя воспринимать всерьез.
И вот уже моя мысль заплутала в надежных руках, и я представляю, как нынешний премьер-министр плюхается на мой изношенный диван, чтобы предсказать светлое будущее. Я бы взяла холеную руку дамы в свои огрубевшие ладони и сказала бы: дитя, не обманывай старушку; за последние пять лет моя пенсия увеличилась с 300 до 400 евро, мне осталось жить едва ли четыре года, потому что последние 42 года я и так взяла взаймы у костлявой, и долго жить взаймы нельзя.
Если бы мне потребовалась помощь дома престарелых, я бы на эти деньги не смогла оплатить даже каморку для инвентаря уборщицы. Таких, как я, с убогим настоящим и сомнительным будущим, в Маарьямаа предостаточно, и неуместно обещать нам достойную старость и прекрасное будущее.
Что еще меня раздражает, так это то, что рядовых граждан призывают экономить деньги и беречь окружающую среду, а в то время, когда баллотирующихся в Рийгикогу около девяти человек на место, происходит бездумное транжирство. Кому нужны эти ручки, пластиковые кружки и прочий бесполезный хлам? Куда девать эти плакаты высотой с дом, огромные стопки глянцевых фотографий, газет, брошюр и буклетов?
Неужели это захламление принесет умиротворение и денежное благополучие? Суммы, потраченные на самовосхваление, могли бы помочь десяткам детей и взрослых, страдающих редкими и онкологическими заболеваниями, на лечение которых обретшая звучное название касса здоровья не дает ни цента.
И еще. Административная реформа, навязанная государством, была призвана улучшить и упростить работу самоуправлений, но... Где увидишь СВОЮ ошибку, туда пойди и помоги! Но нет. Пусть крупные волости справляются сами и пусть закрывают одну за другой маленькие сельские школы, библиотеки и другие учреждения культуры. По порядку рассчитайсь!
"Люди добрые, кто еще сомневается, а кто, возможно, разуверился, найдите все же в себе силы и идите голосовать!"
ВИРВЕ ОСИЛА
В свое время Юри Мыйзу порядком досталось, когда он посоветовал всем переезжать в Таллинн. Теперь, правда, прямо не советуют, но все стрелки указывают направление. Ведь и нашу столицу можно было бы преобразовать в один большой муниципалитет, тогда появилась бы возможность расширить охват, закрыть сотни небольших школ и учреждений культуры по всей стране. Какая экономия! И тогда, вероятно, появится место и для расширения старых полигонов и даже для строительства новых.
Вспоминается пара комиков давно минувших дней: Штепсель и Тарапунька. Перед Новым годом один волновался, что поставить на стол, когда придут гости. Другой отвечал, что у него уже неделю сетка под телевизором, откуда продолжают падать хорошие и очень хорошие вещи. Я уже давно поставила пустую хозяйственную сумку под телевизор, посмотрим, сколько оттуда нападает дешевых лекарств, продуктов и пенсионных денег в ближайшие четыре года. Все нынешние парламентские партии были в правительстве, но результаты в сравнении с обещаниями все те же.
В глубине души я бы проголосовала за зеленых. Но наши зеленые какие-то беззубые и неубедительные, на них не решишься ставить. Мне довелось посмотреть передачу, где с избирателями встречалась и представительница зеленых - ну совсем еще зеленая девушка. Ее спросили, какова цель их партии. Четырехдневная рабочая неделя, сказала девушка и добавила, что меньше рабочих дней означает меньший экологический след для окружающей среды. Кто-то спросил, кто же тогда будет делать работу, и девушка ответила, что роботы. В зале раздался смех, и девушка объяснила, что в течение четырех лет наука будет развиваться, возможности и количество роботов возрастут. Я задалась вопросом, насколько большим тогда окажется экологический след.
В советское время я пропустила несколько выборов или же заходила на избирательный участок, чтобы купить детям мандаринов и кусок копченой колбасы, а заодно опустить бюллетень в ящик. В эстонское время я честно выполняла свой гражданский долг. Выполнила и в этом году, хотя с такой неохотой никогда раньше я этого не делала.
Несмотря на то, что моя вера и доверие исчезли, я сделала выбор, чтобы составить противоположность "спасательной команде". Потому что даже эстонцы с короткой памятью должны помнить, что говорил самый громкоголосый представитель самой крепкой политической партии о Поющей революции и что важного он сам в это время сделал. Вспоминаете? Во время массовой истерии этот человек чистил коровник от навоза. Теперь в рекламном ролике он пафосно утверждает, что они боролись за восстановление свободы Эстонии, а на фоне этой фразы показывают певческую эстраду и певческое поле. Здесь комментарии излишни.
Люди добрые, кто еще сомневается, а кто, возможно, разуверился, найдите все же в себе силы и идите голосовать! Кто знает, может, на этот раз вопреки сомнениям и колебаниям повезет?! Надежда умирает последней.