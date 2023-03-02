Вирве Осила: Крики партий

Один журналист похвалил предвыборную рекламу "Отечества", назвав ее мощной. Я скажу, что она громкая и сбивающая с толку. Здесь, в нашем плитняковом уголке земли, отечество у всех одно и именно патриоты должны руководить государством, ведь патриотизм - это общеэстонская черта, а не внутреннее дело одной партии.

Я будучи беспартийной тоже считала себя патриотичным человеком, но на встречах с читателями я уже не смогла бы прочесть свои патриотические стихи, потому что если бы я начала: "…моя отчизна, тебя ношу в себе, ты стала моим сердцем в миг рожденья...", то перед моими глазами предстала бы плеяда патриотических деятелей, требующих избрания, и мой голос застрял бы у меня в горле.

Конечно, партия спасения Эстонии перещеголяла всех остальных своими заоблачными обещаниями. Хотя найти покрытие для этих обещаний можно было бы только в том случае, если бы в подвале одной известной мызы была установлена денежная машина - имеющихся госденег никак не хватит. Мне, как здравомыслящему homo sapiens, кажется, что такое количество обещаний и их выполнение нельзя воспринимать всерьез.