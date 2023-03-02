Шахтный музей приглашает на выставку ностальгической мототехники

- Откроем выставку перед Женским днем, но она станет магнитом для мужчин, - сказала заведующая шахтным музеем Этти Кагаров. - Идея поступила от одного из таллиннских владельцев мотоциклов Марко Раудмяэ, который предложил привезти нам для показа свои машины. От него на выставке десять мотоциклов, - добавила она.

Свою мототехнику привезли на выставку также Айвар Волдек, Рауно Волдек, Имре Поом и Рейго Негласон.

По словам организаторов, выставка обещает стать магнитом для мужчин, но мотороллер Рейго Негласона "Вятка" может понравиться и женщинам. Фото: Eesti Kaevandusmuuseum

Самый старый мотоцикл, представленный на выставке, "DKW NZ-250" был произведен в 1939 году в Германии. Среди прочих можно полюбоваться мотоциклом "BMW R35" 1950 года выпуска, уникально сохранившимся в невосстановленном виде и имеющим пробег менее 4000 километров, а также мотоциклом "Москва M1A" 1951 года выпуска, сохранившимся комплектно и восстановленным подручными средствами. "Минск M1A" 1961 года сохранился в оригинальной комплектации и с оригинальной краской.

Мотоспорт был популярен и среди шахтеров

По словам Этти Кагаров, шахтный музей очень подходит для показа ностальгической мототехники, потому что шахта "Кохтла" на протяжении многих лет поддерживала различные виды спорта.

- Популярность мотоспорта помогала с пользой организовать свободное время горняков и химиков. Из протоколов автомотоклуба за 1965 год видно, что на шахте "Кохтла" на учете стояло пять мотоциклов: две единицы 125 куб. см, единица 175 куб. см и две единицы 350 куб. см.

На церемонии открытия гостей ждет сюрприз

Помимо мототехники, в шахтном музее можно будет увидеть фотографии соревнований по мотокроссу 1960-х годов, протоколы "Kohtla-Järve AMK" и "VSÜ Kalev", инструкции по соревнованиям и протокол чемпионата по мотокроссу, проходившего 18-19 июля 1966 года на пляже Аа.

- Возможно, кто-то найдет там знакомое имя. Я нашла одно знакомое имя - Лууле Тулли, которую выбрали лучшей спортсменкой 20-го века в Эстонии по техническим видам спорта, - сказала Кагаров.