Фонд "Капитал культуры Эстонии" приглашает выдвигать кандидатов в уездные экспертные группы на период 2023-2025 гг. Крайний срок представления кандидатов - 3 марта 2023 года. Новые члены будут утверждены советом "Капитала культуры" в конце марта.
Предлагайте кандидатов в уездные экспертные группы "Капитала культуры"
Предлагайте кандидатов в уездные экспертные группы "Капитала культуры"
Кандидатов могут выдвигать любые культурные и спортивные общества и организации, действующие в соответствующем уезде. "Капитал культуры" также просит выдвигать и тех кандидатов, которые ранее не входили в состав уездной экспертной группы.
От кандидата ожидаются хорошее знание культурной и спортивной жизни уезда, беспристрастность при принятии решений и хорошие навыки работы в команде.
Письменное предложение должно содержать краткое обоснование пригодности кандидата в качестве эксперта, резюме кандидата, письменное согласие кандидата, контактные данные кандидата и выдвигающего лица.
Письменные предложения необходимо отправить на адрес электронной почты: kandidaat@kulka.ee.
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