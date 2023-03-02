Год назад примерно в это же время все мы поняли, что безопасность Эстонии и многих других расположенных рядом с Россией стран - под большой угрозой. Сегодня мы более точно знаем, от сколь малого все зависело и благодаря кому мы можем сказать, что эта угроза уже не так велика.
Анвар Самост: История вновь продемонстрировала, от какой малости может зависеть ее ход
Однако начать следовало бы издалека, с 2014 года, ведь западная общественность тоже наконец-то поняла, что сдержанная реакция на оккупацию Крыма и начало войны в Донбассе вдохнула в режим Владимира Путина уверенность в том, что, по сути, свободный мир позволяет России безнаказанно применять силу. Сюда добавилось неловкое игнорирование Соединенными Штатами пересечения установленной ими же красной черты в Сирии, а также неуклюжий уход из Афганистана, что и могло стать последним толчком, однако в принципе хватило опыта Крыма и "спецопераций" в Восточной Украине.
Если сейчас внимательно прочитать описания происходившего перед началом полномасштабной войны и реконструкции событий, то с досадой придется признать, что путинский режим ошибся прежде всего при оценке готовности своей армии, а также патриотизма и обороноспособности украинского народа.
Разведки США и Великобритании уже за пару месяцев до начала войны уверенно прогнозировали, что Россия нападет на Украину, а также делились своими прогнозами с союзниками и в какой-то мере с общественностью. Очевидно, они тоже переоценивали силы России и недооценивали готовность Украины. Иначе почему все западные страны начали эвакуировать свои посольства из Киева? И почему те немногие страны Запада, которые вообще осмеливались перед началом войны принимать решения в пользу оказания вооруженной помощи, давали оружие, пригодное, скорее, для партизанской войны?
То обстоятельство, что маленькая и легковооруженная Эстония оказалась на первом месте среди оказывающих вооруженную помощь и призывающих к этому, говорит, конечно, о правильной оценке опасности и похвальной смелости наших чиновников и политиков, однако в тем более плохом свете выставляет всех тех, кто имел возможность поставлять более тяжелые системы вооружения и, по сути, закрыть воздушное пространство над Украиной еще до нападения на нее со стороны России.
"Карта вокруг нас теперь совершенно другая: за рекой Нарва и Чудским озером простирается чуть ли не Северная Корея, и в то же время Балтийское море стало внутренним морем НАТО".
АНВАР САМОСТ, журналист
В Украине, бесспорно, имелась более реалистичная картина своих вооруженных сил, а также ситуации в стране и в российской армии, этим и можно объяснить, почему она не очень прислушивалась к предостережениям со стороны разведок США и Великобритании. Видно, невозможно описать словами то чувство, которое могло охватить руководителей Украины, когда они увидели, как страны Запада в прямом смысле слова бросили их.
"За два дня до нападения России на его родину, 22 февраля 2022 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба был приглашен в Белый дом. Позднее Кулеба вспоминал, что, общаясь с президентом Джо Байденом и высокопоставленными чиновниками администрации президента, он чувствовал себя пациентом, окруженным врачами, которые сообщают ему диагноз о раке, достигшем четвертой стадии", - писала американская газета "The Wall Street Journal".
"Консенсус между США и его европейскими союзниками был, однако они ничего не могли сделать, чтобы предотвратить неотвратимое. Их разведслужбы предсказывали взятие Киева и падение украинского государства в течение нескольких дней. США к тому моменту уже закрыли свое посольство в Киеве и эвакуировали весь американский персонал".
Через пару дней США предложили и президенту Украины возможность эвакуироваться из Киева. Тот момент, когда Владимир Зеленский отказался от этого предложения, сказав знаменитую фразу "борьба идет здесь и мне нужны боеприпасы, а не транспорт" и сразу сообщив об этом также общественности, определил ход войны и, как стало ясно на сегодня, безопасность всего региона, в том числе Эстонии.
Прежде всего США и Великобритания, а также другие западные державы не могли смотреть со стороны, как народ и руководство Украины защищают ценности и свободу свободного мира. Правда, главы некоторых крупных государств все еще испытывают трудности с тем, чтобы взглянуть реальности в глаза, однако с каждым месяцем все яснее становится, что война за свободу Украины - это война всего Запада.
С точки зрения Эстонии, эта война полностью изменила общее представление о гособороне и безопасности. Карта вокруг нас теперь тоже совершенно другая: за рекой Нарва и Чудским озером простирается чуть ли не Северная Корея, и в то же время Балтийское море стало внутренним морем НАТО. Самое большое испытание для нас - противодействовать желанию одного или нескольких крупных государств Европы навязать Украине неприемлемый для нее мир.