Анвар Самост: История вновь продемонстрировала, от какой малости может зависеть ее ход

Однако начать следовало бы издалека, с 2014 года, ведь западная общественность тоже наконец-то поняла, что сдержанная реакция на оккупацию Крыма и начало войны в Донбассе вдохнула в режим Владимира Путина уверенность в том, что, по сути, свободный мир позволяет России безнаказанно применять силу. Сюда добавилось неловкое игнорирование Соединенными Штатами пересечения установленной ими же красной черты в Сирии, а также неуклюжий уход из Афганистана, что и могло стать последним толчком, однако в принципе хватило опыта Крыма и "спецопераций" в Восточной Украине.

Если сейчас внимательно прочитать описания происходившего перед началом полномасштабной войны и реконструкции событий, то с досадой придется признать, что путинский режим ошибся прежде всего при оценке готовности своей армии, а также патриотизма и обороноспособности украинского народа.

Разведки США и Великобритании уже за пару месяцев до начала войны уверенно прогнозировали, что Россия нападет на Украину, а также делились своими прогнозами с союзниками и в какой-то мере с общественностью. Очевидно, они тоже переоценивали силы России и недооценивали готовность Украины. Иначе почему все западные страны начали эвакуировать свои посольства из Киева? И почему те немногие страны Запада, которые вообще осмеливались перед началом войны принимать решения в пользу оказания вооруженной помощи, давали оружие, пригодное, скорее, для партизанской войны?