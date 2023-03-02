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Здание старого вокзала в Йыхви станет, очевидно, частью киногородка

Сирле Соммер-Калда
, журналист
Здание старого вокзала в Йыхви станет, очевидно, частью киногородка
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Более года назад Йыхвиское волостное управление заказало работы по консервации здания железнодорожного вокзала.
Более года назад Йыхвиское волостное управление заказало работы по консервации здания железнодорожного вокзала. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Здание железнодорожного вокзала, для которого Йыхвиское волостное управление много лет ищет применение, заинтересовало девелопера международного киногородка.

Около года назад волостное управление законсервировало старое здание Йыхвиского железнодорожного вокзала, чтобы приостановить его разрушение. Тогда власти сказали, что хотят еще подумать о том, что делать с этим зданием в дальнейшем.

В то же время ЦУ "Ида-Вируское инвестиционное агентство" вместе с Ида-Вируским центром предпринимательства вели предварительную работу, чтобы сформировать в Йыхви киногородок, ходатайствуя для этого о финансировании из фонда справедливого перехода. По плану рядом с шоссе Таллинн - Нарва должны появиться две киностудии вместе с инкубатором цифровых и мультимедийных технологий, предлагающим развивающую среду для стартапов. Здание вокзала создавало бы привлекательную среду для вырастающих из инкубатора предпринимателей.

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