Здание железнодорожного вокзала, для которого Йыхвиское волостное управление много лет ищет применение, заинтересовало девелопера международного киногородка.
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Здание старого вокзала в Йыхви станет, очевидно, частью киногородка
Здание старого вокзала в Йыхви станет, очевидно, частью киногородка
Около года назад волостное управление законсервировало старое здание Йыхвиского железнодорожного вокзала, чтобы приостановить его разрушение. Тогда власти сказали, что хотят еще подумать о том, что делать с этим зданием в дальнейшем.