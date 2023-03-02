Здание старого вокзала в Йыхви станет, очевидно, частью киногородка

Около года назад волостное управление законсервировало старое здание Йыхвиского железнодорожного вокзала, чтобы приостановить его разрушение. Тогда власти сказали, что хотят еще подумать о том, что делать с этим зданием в дальнейшем.

В то же время ЦУ "Ида-Вируское инвестиционное агентство" вместе с Ида-Вируским центром предпринимательства вели предварительную работу, чтобы сформировать в Йыхви киногородок, ходатайствуя для этого о финансировании из фонда справедливого перехода. По плану рядом с шоссе Таллинн - Нарва должны появиться две киностудии вместе с инкубатором цифровых и мультимедийных технологий, предлагающим развивающую среду для стартапов. Здание вокзала создавало бы привлекательную среду для вырастающих из инкубатора предпринимателей.