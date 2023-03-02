Чт, 2.03.2023
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать
Для подписчиков

РЕШЕНО ⟩ С нового учебного года три школы в волости Люганузе перейдут в собственность государства

Эрик Калда
, журналист
С нового учебного года три школы в волости Люганузе перейдут в собственность государства
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Президент Алар Карис, посетивший Кивиылискую 1-ю среднюю школу в мае прошлого года, комментируя решение волостного собрания о закрытии Люганузеской школы, сказал, что решение относительно будущего муниципальных школ принимает местное самоуправление. Тогда еще не было известно, что государство твердо готово вмешаться в образовательную жизнь Люганузе и забрать себе аж три школы.
Президент Алар Карис, посетивший Кивиылискую 1-ю среднюю школу в мае прошлого года, комментируя решение волостного собрания о закрытии Люганузеской школы, сказал, что решение относительно будущего муниципальных школ принимает местное самоуправление. Тогда еще не было известно, что государство твердо готово вмешаться в образовательную жизнь Люганузе и забрать себе аж три школы. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Во вторник Люганузеское волостное собрание одобрило передачу трех волостных школ государству, что все же не исключает, что в будущем гимназическая часть в Кивиыли будет закрыта.

Согласно этому решению, с нового учебного года Люганузеская школа, Кивиылиская 1-я средняя школа и Кивиылиская русская школа будут переданы государству. "Целью передачи школ является обеспечение доступности для учащихся в волости Люганузе качественного образования на эстонском языке, а также современных условий учебы и работы. Для этого необходимо упорядочить сеть школ с учетом демографических изменений и обеспечить переход к обучению на эстонском языке", - говорится в решении и добавляется, что государство хочет в большей степени, чем раньше, поддерживать устойчивое развитие школьной сети Люганузеской волости, как это уже было сделано в Нарве, Силламяэ, Кохтла-Ярве, Йыхви.

Высвободится более двух миллионов евро

Ключевые слова
Новости
Наверх