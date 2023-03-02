РЕШЕНО ⟩ С нового учебного года три школы в волости Люганузе перейдут в собственность государства

Согласно этому решению, с нового учебного года Люганузеская школа, Кивиылиская 1-я средняя школа и Кивиылиская русская школа будут переданы государству. "Целью передачи школ является обеспечение доступности для учащихся в волости Люганузе качественного образования на эстонском языке, а также современных условий учебы и работы. Для этого необходимо упорядочить сеть школ с учетом демографических изменений и обеспечить переход к обучению на эстонском языке", - говорится в решении и добавляется, что государство хочет в большей степени, чем раньше, поддерживать устойчивое развитие школьной сети Люганузеской волости, как это уже было сделано в Нарве, Силламяэ, Кохтла-Ярве, Йыхви.