ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Огосударствление школ не сотворит чудес, если не будет детей

Несомненно, процесс огосударствления школ имеет большое значение для Ида-Вирумаа. Однако случай Люганузе является совершенно беспрецедентным, когда у одного довольно маленького самоуправления забирают сразу три школы.

Наверняка многие могут трактовать это как спасение школ в том смысле, что при поддержке государства школы могут продолжать работать, как прежде, только государство начнет вкладывать в них больше денег, чем раньше.

Конечно, так быть не должно и не будет. Понятно, что огосударствление школ само по себе не увеличивает количество детей в самоуправлении. Однако это дает новому владельцу школы лучшую возможность привнести необходимые изменения. Поскольку, что там скрывать, у местного самоуправления зачастую не хватает на это ни финансовых, ни политических возможностей. Когда количество детей уменьшается, от непопулярных решений никуда не деться, но кто из местных политиков хотел бы получить себе ярлык человека, закрывшего школу. Таким образом, нынешнее решение о передаче государству трех школ также было лучшим выбором для политического здоровья представителей местной власти.