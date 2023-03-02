Исследование, проведенное по заказу Министерства финансов, стремилось отразить влияние изменений в налоговой политике за последние годы, включая реформу не облагаемого налогом дохода 2018 года, в результате которой увеличился не облагаемый налогом доход.
ОДИН ВОПРОС ⟩ Какое влияние оказало повышение не облагаемого налогом дохода?
Какое влияние оказало повышение не облагаемого налогом дохода?
Завотделом фискальной политики Министерства финансов РАУЛЬ ЛЯТТЕМЯЭ:
- Результаты исследования показывают, что реформа не облагаемого налогом дохода оказала положительное влияние на большую часть домохозяйств Эстонии, доля подоходного налога уменьшилась, а чистый доход людей увеличился, особенно в семьях с более низкими доходами.
Благодаря реформам замедлился рост неравенства.
На государственном бюджете реформа не облагаемого налогом дохода отразилась негативно. Государственные доходы в части подоходного налога сократились на 3-5% по сравнению с ситуацией, если бы не было внесено никаких изменений. Например, в случае 2022 года расходы на поддержку налоговой политики для домохозяйств с более низким доходом составили около 200 миллионов евро.
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