ОДИН ВОПРОС ⟩ Какое влияние оказало повышение не облагаемого налогом дохода?

- Результаты исследования показывают, что реформа не облагаемого налогом дохода оказала положительное влияние на большую часть домохозяйств Эстонии, доля подоходного налога уменьшилась, а чистый доход людей увеличился, особенно в семьях с более низкими доходами.

На государственном бюджете реформа не облагаемого налогом дохода отразилась негативно. Государственные доходы в части подоходного налога сократились на 3-5% по сравнению с ситуацией, если бы не было внесено никаких изменений. Например, в случае 2022 года расходы на поддержку налоговой политики для домохозяйств с более низким доходом составили около 200 миллионов евро.