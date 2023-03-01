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Прежде чем экспонировать подбитый российский танк, Йыхви просит КаПо провести анализ рисков

Северное побережье
Прежде чем экспонировать подбитый российский танк, Йыхви просит КаПо провести анализ рисков
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В Таллинне подбитый в Украине российский танк Т-72 установлен на площади Вабадузе.
В Таллинне подбитый в Украине российский танк Т-72 установлен на площади Вабадузе. Фото: Sander Ilvest

Йыхви намерен попросить у Полиции безопасности составить анализ рисков, чтобы на его основании решить, больше пользы или вреда принесет вызвавшее немало полемики экспонирование подбитого в Украине российского танка.

Сейчас этот танк стоит в Таллинне на площади Вабадузе, но, по первоначальному плану Министерства обороны, его должны были провезти также по общественным местам в Раквере, Йыхви, Нарве, Тарту, Выру, Вильянди и Пярну. Однако уже в Таллинне танк вызвал полемику. Кроме того, сторонники России начали приносить к танку цветы, там происходили и конфликты между теми, кто поддерживает Украину и кто настроен прокремлевски.

Председатель Йыхвиского волостного собрания Валло Реймаа сказал, что с экспонированием этого танка самоуправления оказались в сложном положении. Однако перед принятием решения о том, привозить его в Йыхви или нет, надо, по мнению Реймаа, попросить Полицию безопасности провести анализ рисков, чтобы узнать, каковы сопутствующие этому угрозы провокаций.

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