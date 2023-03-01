Прежде чем экспонировать подбитый российский танк, Йыхви просит КаПо провести анализ рисков

Сейчас этот танк стоит в Таллинне на площади Вабадузе, но, по первоначальному плану Министерства обороны, его должны были провезти также по общественным местам в Раквере, Йыхви, Нарве, Тарту, Выру, Вильянди и Пярну. Однако уже в Таллинне танк вызвал полемику. Кроме того, сторонники России начали приносить к танку цветы, там происходили и конфликты между теми, кто поддерживает Украину и кто настроен прокремлевски.