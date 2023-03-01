Йыхви намерен попросить у Полиции безопасности составить анализ рисков, чтобы на его основании решить, больше пользы или вреда принесет вызвавшее немало полемики экспонирование подбитого в Украине российского танка.
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Прежде чем экспонировать подбитый российский танк, Йыхви просит КаПо провести анализ рисков
Прежде чем экспонировать подбитый российский танк, Йыхви просит КаПо провести анализ рисков
Сейчас этот танк стоит в Таллинне на площади Вабадузе, но, по первоначальному плану Министерства обороны, его должны были провезти также по общественным местам в Раквере, Йыхви, Нарве, Тарту, Выру, Вильянди и Пярну. Однако уже в Таллинне танк вызвал полемику. Кроме того, сторонники России начали приносить к танку цветы, там происходили и конфликты между теми, кто поддерживает Украину и кто настроен прокремлевски.