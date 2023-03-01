Подбитый танк в Нарву не прибудет

"В прошлом году президент Эстонии Алар Карис отметил, что Нарва - это не город одного танка. Пусть это так и останется. Из Нарвы уже увезли один танк, и сейчас мы хотим жить дальше без каких-либо танков", - написала Катри Райк в соцсетях.

"Я думаю, что нам будет достаточно убедительной фотовыставки, демонстрирующей все разрушения, страдания и безобразия, вызванные российской военной агрессией. Я считаю, что это необходимо и от этого будет больше влияния. Благодарю министра обороны Ханно Певкура за поддержку. Подбитый танк не прибудет в Нарву 8 марта", - добавила Райк.