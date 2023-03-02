1 марта в полицию поступило сообщение о том, что 57-летний мужчина во время конфликта в квартире на улице Кеск в Силламяэ ударил свою мать.
В Силламяэ в результате насилия пострадали две женщины
В Силламяэ в результате насилия пострадали две женщины
Также 1 марта в полицию поступило сообщение о том, что в многоквартирном доме на бульваре Виру в Силламяэ была избита 33-летняя женщина. Полиция задержала 56-летнего мужчину.
Точные обстоятельства произошедшего полиция разъяснит в рамках уголовного производства.