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В Силламяэ в результате насилия пострадали две женщины

Erik Kalda
, ajakirjanik
В Силламяэ в результате насилия пострадали две женщины
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Полицейская машина.
Полицейская машина. Фото: Пеэтер Лиллевяли

1 марта в полицию поступило сообщение о том, что 57-летний мужчина во время конфликта в квартире на улице Кеск в Силламяэ ударил свою мать.  

Также 1 марта в полицию поступило сообщение о том, что в многоквартирном доме на бульваре Виру в Силламяэ была избита 33-летняя женщина. Полиция задержала 56-летнего мужчину.

Точные обстоятельства произошедшего полиция разъяснит в рамках уголовного производства.

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