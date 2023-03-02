Спасательная команда Нарва-Йыесуу приглашает в пятницу на свой день рождения

В этот день с 12 до 15 часов команда ждет всех жителей города в гости. Там будут стоять палатки защиты населения и превенции, а также безопасности на воде. Будет возможность познакомиться с псом-спасателем Нублу и сфотографироваться с ним на фоне фотостены. Спасатели испекут блины и угостят кофе и чаем. Посетителей ждет розыгрыш призов и конкурсы. Всех гостей поприветствуют руководитель Восточного спасательного центра Айлар Хольцманн и мер Нарва-Йыесуу Максим Ильин.

«Команда Нарва-Йыэсуу еще никогда не организовывала для горожан такое масштабное мероприятие», - отметил начальник спасательных команд Нарвы и Нарва-Йыесуу Денис Душкин. «Мы открыты для жителей все время, и если у человека есть проблемы или он хочет спросить совета, не стесняйтесь обращаться к нам. Мы делаем свою работу на благо общества», - сказал начальник команды.

Все 11 спасательных команд Восточного спасательного центра в этом году откроют свои двери в свой день рождения и пригласят горожан к себе в гости, чтобы познакомить со своей работой и вместе отметить праздник. 10-го марта свой 73 день рождения будет отмечать Силламяэская спасательная команда, а 13 июня к себе в гости приглашает команда Нарвы отметить 151 день рождения.