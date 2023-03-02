Власти Йыхви еще не решили, ответят ли они «да» на предложение Минобороны выставить в центре города подбитый в Украине российский танк или нет.
Йыхви не принял решение о доставке в город подбитого российского танка
ERR сообщило в среду вечером, что, по словам мэра Йыхви Мариса Тоомеля, танк будет в Йыхви один день, в следующий четверг, 9 марта.
Сегодня Тоомель объяснила "СП", что сообщила Министерству обороны, что 9 марта может быть возможным днем, когда можно будет рассмотреть вопрос о доставке танка в Йыхви, но самоуправление еще не приняло решение, нужен ли Йыхви этот танк или нет. Она добавила, что отклонила первоначальное предложение министерства выставить танк в Йыхви 5-8 числа марта, так как эти даты были для этого неподходящими.
Тоомель признала, что мнения о доставке танка в Йыхви расходятся и среди членов самоуправления. "Я лично не против. Нападение России и война в Украине - это реальность. Кому мы вредим, показывая этот танк в Йыхви?". Однако добавила, что, если волостное управленике не придет к соглашению по этому вопросу, этот танк не будет показан в Йыхви.
Член волостной управы Сергей Андреев заявил, что не поддерживает привоз танка в Йыхви, и некоторые члены управления придерживаются того же мнения.
Председатель волостного собрания Йыхви Валло Реймаа заявил в среду, что Йыхви должен запросить у полиции безопасности анализ рисков в связи с демонстрацией танка, чтобы оценить риск возможных провокаций.
По словам Тоомель, она по этому вопросу советовалась с полицией безопасности.
В качестве возможного места для демонстрации танка рассматривается парковка рядом с виадуком в центре города.
В среду мэры Нарвы и Раквере отклонили предложение о показе танка в этих городах.
По словам министра обороны Ханно Певкура, демонстрация подбитого танка подразумевалась как акция в поддержку Украине, а также для подтверждения того, что и меньший может противостоять большому.