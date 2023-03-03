Сегодня подпишут соглашение о передаче государству пяти школ Ида-Вирумаа

Согласно договорам, Министерство образования и науки с нового учебного года будет содержать Силламяэскую эстонскую основную школу, Силламяэскую гимназию, Люганузескую школу, Кивиылискую I среднюю школу и Кивиылискую русскую основную школу.

Мероприятие по подписанию договоров состоится сегодня 3 марта в Министерстве в Тарту.