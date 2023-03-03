Сегодня министр образования и науки Тынис Лукас, мэр Силламяэ Тынис Кальберг и старейшина Люганузеской волости Марья-Лийза Вейзер подпишут административные договоры, согласно которым две Силламяэские и три Луанузеские школы будут переданы государству.
Сегодня подпишут соглашение о передаче государству пяти школ Ида-Вирумаа
Сегодня подпишут соглашение о передаче государству пяти школ Ида-Вирумаа
Согласно договорам, Министерство образования и науки с нового учебного года будет содержать Силламяэскую эстонскую основную школу, Силламяэскую гимназию, Люганузескую школу, Кивиылискую I среднюю школу и Кивиылискую русскую основную школу.
Мероприятие по подписанию договоров состоится сегодня 3 марта в Министерстве в Тарту.
Передача школ исходит их плана действий по переходу на эстонское образование на 2022–2030 годы, целью которого является поддержка жизнеспособности эстоноязычных школ в Ида-Вирумаа и переход русскоязычных школ на эстоноязычное обучение, сообщило Министерство образования и науки.