Экономический спад, охвативший Эстонию, пока не ощущается в Ида-Вирумаа. Финансовые результаты сланцевой промышленности хорошие, и предприятия-экспортеры не затронуты местной рецессией. Промышленные парки ждут снижения цен на строительство, чтобы начать стройку во второй половине года.
Спад в экономике пока не затронул Ида-Вирумаа
В Ида-Вирумаа важную роль играет сланцевая промышленность, в которой прибыль резко выросла под влиянием энергетического кризиса. Многие предприятия в регионе связаны со сланцевой промышленностью, и дела у них идут лучше среднего благодаря этой поддержке. Поэтому экономический спад, начавшийся в Эстонии в четвертом квартале прошлого года, пока не особенно ощущается в Ида-Вирумаа, сообщила "Актуальная камера".
Такое мнение высказал руководитель Ида-Вируского инвестиционного агентства Теэте Куусмик. По его словам, на промышленные парки гораздо больше повлиял ковид и война в Украине, которая остановила многие проекты, но те предприятия, которые остались и расширяются, не жалуются на рецессию.
"Компании, работающие в промышленных парках, в основном экспортируют свою продукцию. На них, безусловно, повлияет, если рецессия начнется в крупных странах ЕС. В настоящее время, в целом, мы не замечаем ноток беспокойства у наших клиентов", - сказал Куусмик.