Спад в экономике пока не затронул Ида-Вирумаа

В Ида-Вирумаа важную роль играет сланцевая промышленность, в которой прибыль резко выросла под влиянием энергетического кризиса. Многие предприятия в регионе связаны со сланцевой промышленностью, и дела у них идут лучше среднего благодаря этой поддержке. Поэтому экономический спад, начавшийся в Эстонии в четвертом квартале прошлого года, пока не особенно ощущается в Ида-Вирумаа, сообщила "Актуальная камера".

Такое мнение высказал руководитель Ида-Вируского инвестиционного агентства Теэте Куусмик. По его словам, на промышленные парки гораздо больше повлиял ковид и война в Украине, которая остановила многие проекты, но те предприятия, которые остались и расширяются, не жалуются на рецессию.