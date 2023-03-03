Рапорт: военные беженцы окажут на население Эстонии меньшее влияние, чем прогнозировалось

В начале войны сценарии Центра мониторинга развития опирались на предположения, что в Эстонии останется жить 10 000, 30 000 или 60 000 человек. «Мы предполагали, что рождаемость и смертность военных беженцев не отличается от соответствующих показателей жителей Эстонии. За год мы узнали больше о гендерном и возрастном распределении приехавших, которое может повлиять на формирование населения Эстонии в будущем», - отметил эксперт центра Мярт Массо.

Прошлогодний прогноз Центра мониторинга развития предсказывал более высокий рост численности населения Эстонии по причине влияния военных беженцев, так как бóльшая доля женщин среди иммигрантов приводит к росту рождаемости. По последним данным, в Эстонию прибыло больше мужчин, чем предполагалось. В результате обновления данных по гендерному и возрастному распределению можно ожидать более быстрое сокращение положительного влияния на численность населения. «Дальнейшие миграционные тенденции неизбежно будут зависеть от окончания войны и развития украинского общества», - уточнил Мярт Массо.

Например, если в Эстонии на постоянное проживание останется 30 000 военных беженцев, население страны будет превышать предвоенный уровень в течение 19 лет. Согласно более ранним прогнозам, этот период составлял 22 года. 60 000 беженцев увеличили бы население Эстонии на 34 года, согласно более раннему прогнозу - на 40 лет.