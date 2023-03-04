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ОПРОС ⟩ Пойдете ли вы на выборы и как решаете, за кого голосовать?

Пеэтер Лиллевяли
, фотограф
Пойдете ли вы на выборы и как решаете, за кого голосовать?
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Снимок иллюстративный.
Снимок иллюстративный. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik
Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Рихо Сюгис, чиновник:

- Конечно, пойду. Номер, который я пишу на бюллетене, выбираю исходя из интуиции. В моем возрасте уже сформировались политические предпочтения, и сделать выбор между списками несложно.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Тамара Пылевина, пенсионерка:

- Я обязательно пойду на выборы. Мне нравятся политики, которые годами придерживаются одной и той же линии. Те, кто, вербуя души перед выборами, начинают вести другие разговоры, чем раньше, моей поддержки точно не получат.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Алла Уусталу, новоиспеченный пенсионер:

- Обязательно пойду голосовать, но сделать выбор в этот раз крайне сложно. Кажется, что все обещания одинаковые. Никто не выделяется и не предлагает что-то отличное от конкурентов. Только денежные обещания немного различаются.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Владимир Лазаренко, студент:

- Я уже проголосовал. С одной стороны, я слушал голос своего сердца, но в то же время я знаком с выбранным человеком уже лет десять и знаю, что он человек прямолинейный, который не изменит своего мнения, сидя на Тоомпеа.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Андрес Кулбре, рабочий:

- Голос сейчас сиплый, потому что это дело уже сделано. Но пришлось как следует обмозговать и взвесить, чтобы найти того правильного и честного человека, который в течение следующих нескольких лет, надеюсь, не откажется от своих слов, сказанных сейчас.

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