ОПРОС ⟩ Пойдете ли вы на выборы и как решаете, за кого голосовать?
Пойдете ли вы на выборы и как решаете, за кого голосовать?
Рихо Сюгис, чиновник:
- Конечно, пойду. Номер, который я пишу на бюллетене, выбираю исходя из интуиции. В моем возрасте уже сформировались политические предпочтения, и сделать выбор между списками несложно.
Тамара Пылевина, пенсионерка:
- Я обязательно пойду на выборы. Мне нравятся политики, которые годами придерживаются одной и той же линии. Те, кто, вербуя души перед выборами, начинают вести другие разговоры, чем раньше, моей поддержки точно не получат.
Алла Уусталу, новоиспеченный пенсионер:
- Обязательно пойду голосовать, но сделать выбор в этот раз крайне сложно. Кажется, что все обещания одинаковые. Никто не выделяется и не предлагает что-то отличное от конкурентов. Только денежные обещания немного различаются.
Владимир Лазаренко, студент:
- Я уже проголосовал. С одной стороны, я слушал голос своего сердца, но в то же время я знаком с выбранным человеком уже лет десять и знаю, что он человек прямолинейный, который не изменит своего мнения, сидя на Тоомпеа.
Андрес Кулбре, рабочий:
- Голос сейчас сиплый, потому что это дело уже сделано. Но пришлось как следует обмозговать и взвесить, чтобы найти того правильного и честного человека, который в течение следующих нескольких лет, надеюсь, не откажется от своих слов, сказанных сейчас.
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