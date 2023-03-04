ОПРОС ⟩ Пойдете ли вы на выборы и как решаете, за кого голосовать?

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Рихо Сюгис, чиновник: - Конечно, пойду. Номер, который я пишу на бюллетене, выбираю исходя из интуиции. В моем возрасте уже сформировались политические предпочтения, и сделать выбор между списками несложно.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Тамара Пылевина, пенсионерка: - Я обязательно пойду на выборы. Мне нравятся политики, которые годами придерживаются одной и той же линии. Те, кто, вербуя души перед выборами, начинают вести другие разговоры, чем раньше, моей поддержки точно не получат.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Алла Уусталу, новоиспеченный пенсионер: - Обязательно пойду голосовать, но сделать выбор в этот раз крайне сложно. Кажется, что все обещания одинаковые. Никто не выделяется и не предлагает что-то отличное от конкурентов. Только денежные обещания немного различаются.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Владимир Лазаренко, студент: - Я уже проголосовал. С одной стороны, я слушал голос своего сердца, но в то же время я знаком с выбранным человеком уже лет десять и знаю, что он человек прямолинейный, который не изменит своего мнения, сидя на Тоомпеа.