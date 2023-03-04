Павел Прокопенко: Идавирусцы, почему вы не ходите на выборы?

"Если из-за низкой активности избирателей в парламент попадут очередные не слишком заботящиеся об уезде депутаты, то у нас, идавирусцев, не будет морального права жаловаться, почему опять никто не отстаивает интересы Ида-Вирумаа на уровне Рийгикогу".

ПАВЕЛ ПРОКОПЕНКО, специалист по связям с общественностью и государствовед