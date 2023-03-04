В понедельник началось электронное и предварительное голосование на выборах в Рийгикогу. Э-голосование становится все более популярным и ставит очередные рекорды. Но в то время, когда во всех других уездах участие в выборах значительно больше, чем на предыдущих выборах в Рийгикогу, Ида-Вирумаа остается единственным уездом, где активность избирателей уступает той, что была на предыдущих парламентских выборах.
Павел Прокопенко: Идавирусцы, почему вы не ходите на выборы?
Активность избирателей в Ида-Вирумаа почти в два раза ниже средней по Эстонии. Друзья, соотечественники, идавирусцы - что происходит? Если явка избирателей окажется в конце концов ниже 40 процентов, то это покажет, что большинству проживающих в Ида-Вирумаа граждан просто все равно, что происходит в государстве и кто им руководит.
Однако после выборов многие из них начнут сетовать в социальных сетях, что Ида-Вирумаа забыт центральной властью. Если из-за низкой активности избирателей в парламент попадут очередные не слишком заботящиеся об уезде депутаты, то у нас, идавирусцев, не будет морального права жаловаться, почему опять никто не отстаивает интересы Ида-Вирумаа на уровне Рийгикогу. Мы сами упускаем из рук возможность влиять на жизнь Ида-Вирумаа.
К сожалению, в течение последнего года мы наблюдаем подъем находившихся прежде в тени радикалов и прокремлевски настроенных лиц. Эти деятели, добивающиеся популярности на основе конфликтов, используют напряженность в обществе себе на пользу, хотят обмануть наше население и благодаря этому подтачивать изнутри как уезд, так и государство.
К сожалению, с выборами дела обстоят так, что в случае низкой активности избирателей выигрывает именно эта радикалистская сторона. Самый мобилизованный избиратель зол, радикален и лоялен. Уж он-то не будет пассивно наблюдать за выборами.
Если наша община не в состоянии собраться и пойти на выборы, то возрастет цена голоса каждого прокремлевски настроенного избирателя. Как бы банально это ни звучало, но если не выберешь ты, то выбор за тебя сделают другие.
Отдельная история на выборах - подсадные утки. Мы очень хорошо помним, как на предыдущих выборах в Рийгикогу прошел реформист Ээрик-Нийлес Кросс, который, получив мандат, как-то сразу позабыл о всякой связи с Ида-Вирумаа. Это тоже может быть одной из причин, почему избиратель может быть разочарован в выборах или парламенте.
Однако наряду с подсадными утками в списки входят десятки кандидатов, всей душой болеющих за Ида-Вирумаа. Отсюда мое короткое и простое пожелание колеблющемуся избирателю: выбирай в Рийгикогу человека из нашего уезда!
В соответствии с эстонской избирательной системой, для получения мандата от уезда список должен набрать 75 процентов голосов одного полного мандата (эта величина определится в Ида-Вирумаа, когда все собранные в избирательном округе голоса поделят на количество мандатов в регионе, то есть на шесть).
"Если из-за низкой активности избирателей в парламент попадут очередные не слишком заботящиеся об уезде депутаты, то у нас, идавирусцев, не будет морального права жаловаться, почему опять никто не отстаивает интересы Ида-Вирумаа на уровне Рийгикогу".
ПАВЕЛ ПРОКОПЕНКО, специалист по связям с общественностью и государствовед
Если теперь все равно, какая партия получит меньше 75 процентов одного полного мандата, то все эти голоса уйдут на компенсационный мандат. Может случиться, что даже две или три партии могут чуть-чуть не дотянуть до этой черты. В таком случае эти голоса уйдут к человеку, занимающему в общем партийном списке высокое место и, может быть, вообще не баллотирующемуся в Ида-Вирумаа. А это значит, что наше представительство в парламенте станет еще меньше.
В Ида-Вирумаа более активными избирателями являются обычно люди пенсионного возраста. Во-первых, спасибо им за это, во-вторых, почему люди помоложе не желают сами определять свое будущее? Мировоззрения, интересы и навыки восприятия информации у представителей разных поколений очень различаются. Это значит, что в течение следующих четырех лет мы сможем на себе ощутить предпочтения и мировоззрение наиболее активно участвовавшего в выборах электората.
Логика выборов, образно говоря, такая: если одни хотят сохранения бесплатного высшего образования, а другие - превращения пенсионной ступени в добровольную, то победит, вероятно, то обещание, за которое избиратель отдал свой голос через партию. То есть призыв к молодым идавирусцам: идите на выборы!
Конечно, я очень хорошо понимаю разочаровавшихся в выборах и политике людей: электросчета огромные, инфляция высочайшая, зарплата не растет, а растут и вовсе займовые проценты. И надежды на улучшение вроде не видать. Однако протест и игнорирование выборов не помогут решить эти проблемы. Напротив. Неучастие в выборах создает еще больший раскол.
Мне тоже было очень сложно сделать правильный выбор. Но я знаю, что мой выбор не будет напрасным и вернет Ида-Вирумаа на карту Эстонии. Все в наших собственных руках.
Павел Прокопенко до декабря 2022 года был членом Социал-демократической партии, сейчас беспартийный.