Первый номер партии "Правые" в Ида-Вирумаа, малый предприниматель Иво Лойде хочет попасть в Рийгикогу, чтобы там на государственном уровне опровергнуть предвзятое мнение относительно Ида-Вирумаа и дать новый импульс здешнему образованию, потому что знания также приносят богатство.
ИНТЕРВЬЮ С ПЕРВЫМИ НОМЕРАМИ ⟩ Правые не дают не имеющих покрытия обещаний и не предлагают бесплатных обедов
- Правые, говоря о предвыборных обещаниях, явно выделяются среди других. Если другие партии являются, образно говоря, щедрыми Дедами Морозами, которые пытаются завалить избирателей заманчивыми обещаниями, то вы в сравнении с ними, похоже, пришли с пустым подарочным мешком, еще и оглядываетесь в комнате в поисках, что бы положить в свой мешок. Как вы в таком случае рассчитываете получить голоса?
- Одно из правил маркетинга гласит: выделяйся или умри. Правых объединяют именно такие принципы, что мы не даем пустых обещаний и не предлагаем бесплатных обедов.
Поскольку мы такая молодая партия и еще не стояли у государственного пирога, мы не можем что-то делить или давать особые обещания. Надеюсь, так и останется, что мы не даем не имеющих покрытия обещаний и не принимаем глупых решений.
- Что за глупые решения?
- Это, конечно, субъективно. Я двадцать лет был частным предпринимателем. Знаю, каковы последствия различных решений для кошелька фирмы. Если в кошельке десять евро, то взять из него пятнадцать невозможно. Для этого нужно либо заработать еще пять евро, либо от чего-то отказаться и переставить приоритеты, либо отказаться от плана потратить эти 15 евро.
Кандидаты от "Правых" в округе Ида-Вирумаа
- Иво Лойде
- Марие Эдала
- Райт Маттиас Салван
- Роман Астахов
- Айвар Хелстейн
- Иван Дмитриев
- Анели Шмигельските
- Карит Туусула Мёльдер
В выборах в Рийгикогу 2019 года "Правые" участия не принимали.
- Избиратели все же ожидают, что политики помогут сделать жизнь лучше. Как правые собираются это делать? Несмотря ни на что, нельзя отрицать, что жизнь в Эстонии улучшилась в последние десятилетия, когда страной в разное время руководили политические партии, с которыми вы конкурируете на этих выборах и которые снова предлагают всевозможные новые блага.
- Я участвовал нынче в нескольких дебатах. Меня удивляет, к примеру, как все остальные обещают эти четырехполосные шоссе. Я не совсем понимаю, кто по ним будет ездить и как они помогут принести больше богатства. Скорее, богатство должно существовать в конце четырехполосного шоссе, чтобы добраться туда быстрее.
Особенно это чувствуется в Нарве. Русскоязычные избиратели к этому привыкли. Например, когда несколько лет назад Керсти Кальюлайд находилась в Нарве некоторое время, то на месте ожидали, что президент даст им что-то физически. Это такое распространенное в России отношение, что когда с визитом приезжает губернатор или глава области, то в результате строится дорога или Дом культуры. Он должен что-то принести.
Правые, в том числе и я, физически никому ничего не обещают. Я, скорее, призываю здешних людей больше учиться и становиться богаче благодаря образованию и науке.
На дебатах в Йыхви был отличный вопрос, что бы вы сделали, если бы могли вложить миллиард евро в развитие Ида-Вирумаа. Я бы вложил эти деньги в образование и науку. Например, в то, как увеличивать ценность сланца и леса в Ида-Вирумаа. Чтобы все не сводилось только к сжиганию и вырубке. Фосфорит также можно было бы больше исследовать научно. Нам не следует бояться этих вещей, а лучше стараться использовать наши преимущества более разумно, чем раньше.
- Если бы это было так просто, то почему раньше не вкладывалось в науку, к примеру, десять процентов доходов государства? Уже были бы ощутимые результаты.
- Не могу сказать. Мне кажется, что нет необходимого для этого надпартийного консенсуса. Каждый продвигает свои идеи. Выполнение всех этих озвученных обещаний привело бы к очень плохому состоянию финансов Эстонии. Сначала деньги нужно заработать.
- Существуют очень разные мнения о состоянии финансов. Одни говорят, что Эстония - одна из стран с наименьшим займовым бременем и можно брать больше кредитов, а другие говорят, что нам нужно как можно скорее начать сокращать расходы. Как вы думаете, где истина?
- Займовое бремя может быть небольшое, но не следует упускать из виду, что и сама Эстония невелика. Мы не можем позволить себе того же, что и страны с более крупной экономикой. Банки также дают значительно меньше кредитов людям с меньшим доходом и имуществом, чем более состоятельному соседу, который может представить большие гарантии.
- Как реально придать импульс экономике и заставить ее расти быстрее?
- Богатство приходит через образование. Надо научиться развивать бизнес. Людям следует больше учиться, прежде чем браться за дело.
- Возможен ли быстрый переход на эстоноязычное образование в Ида-Вирумаа и принесет ли это более высокое качество?
- Это очень важно. Не могу сейчас сказать, заработают ли сразу эти меры, инициированные в основном "Отечеством". Директора нарвских школ говорили мне, что очень большого наплыва учителей не наблюдается.
На мой взгляд, многое зависит от руководителей школы. Такими маяками здесь являются директор Кохтла-Ярвеской государственной гимназии Хендрик Агур и директор Нарвской государственной гимназии Ирене Кяосаар. Если директор школы яркая и сильная личность и известный человек, то к ним из других уголков Эстонии будут приходить гораздо охотнее, чем к тем директорам, чьи имена не особо известны в Эстонии.
Для учителей, конечно, необходимо также построить современные квартиры.
- Готовы ли нарвские школьники и родители к переходу на обучение на эстонском языке?
- Они на самом деле этого хотят. Помню, когда я приехал в Нарву в 1999 году, меня сразу схватили за пуговицу, мол, очень хорошо, что приехал эстонец, теперь будем учить эстонский. Но на работе это делать очень сложно. В Нарве так мало эстонцев. Изучение языка нуждается в языковой среде в дополнение к школе.
В средней школе благодаря хорошему учителю у меня был сильный английский, и я думал, что очень хорошо его знаю. Но какое-то время я им не пользовался. Когда я пришел работать на "Кренгольм", где многие собрания проходили на английском языке, мне потребовалось много времени, чтобы к этому привыкнуть. Но среда посодействовала. То же самое было и с русским языком, которым я, по собственному мнению, владел свободно, но в Нарве поначалу тоже пришлось постараться.
Ситуация в Нарве такова, что если наугад собрать десять жителей в одной комнате, то среди них не окажется ни одного эстонца. Если собрать 30 человек, только тогда среди них будет один эстонец. Как заставить этих 29 общаться друг с другом на эстонском языке? Эта миссия почти невыполнима, пока в Нарве не возникнет более широкая эстоноязычная среда.
- Развитие образования, конечно, очень необходимо, но это принесет ощутимые результаты в отдаленном будущем. А что нужно сделать, чтобы развитие Ида-Вирумаа ускорилось уже в ближайшие годы?
- Мы получим более быстрые результаты, если начнем больше перерабатывать местные ресурсы, сланец и лес.
Конечно, для Ида-Вирумаа очень плохо, что Россия вторглась в Украину, и поэтому также экономические отношения с восточным соседом были разорваны. В этом регионе экономика на протяжении столетий все же была связана с Россией. В 19-м веке был основан "Кренгольм". Например, даже Силламяэский порт был построен в первую очередь ради российского рынка. Спа в Нарва-Йыэсуу и торговые центры в Нарве в значительной степени тоже. Планы развития Кренгольмского квартала также были рассчитаны на российских клиентов.
- Реальность такова, что развивать экономические отношения с Россией, вероятно, не удастся еще долгие годы. Какие решения предлагают политики в ситуации, когда Ида-Вирумаа остался тупиковой станцией в Евросоюзе рядом со злым соседом? Чем государство могло бы привлечь предпринимателей, чтобы они инвестировали сюда, - например налоговыми льготами?
- Да, я предложил в офисе правых рассмотреть возможность создания здесь свободных экономических зон с более низкими налогами. В Ида-Вирумаа крепкое промышленное наследие и традиции, их развитие стоило бы поддерживать.
Для Ида-Вирумаа крайне необходимо поддерживать крупную промышленность. Малый бизнес здесь в ближайшее время особо развиваться не будет, потому что у людей недостаточно знаний для этого.
- Вы сами тоже малый предприниматель, и ваша логистическая фирма работала в том числе и в направлении России. Как вы справляетесь в настоящее время?
- Радости и печали владельца малого бизнеса в том, что ты должен быть на работе 24/7. Золотые годы моей фирмы действительно были до 2014 года, когда отношения с Россией были более нормальными. С нашей фирмой из пяти сотрудников мы даже попали в составляемый "Äripäev" рейтинг газелей, то есть быстрорастущих компаний. Но уже на следующий год мы оказались на грани банкротства. Этот праздник закончился.
Многое зависит от сообразительности малого предпринимателя и его умения быстро переориентироваться. В состоянии ли он ежедневно зарабатывать себе на хлеб. Это не легко для любого владельца малого бизнеса.
- Какие шаги вы ожидаете от государственной власти, чтобы здешний малый бизнес мог более твердо встать на ноги, в том числе те фирмы, которые, судя по открытым данным, в состоянии платить своим работникам только минимальную заработную плату?
- Я думал, что могли бы быть какие-то стимулы для малого бизнеса. Они не обязательно должны быть очень большими, но, например, высокоскоростной интернет мог бы быть бесплатным. На некоторые вещи могла бы действовать нулевая ставка, что повысило бы конкурентоспособность местных фирм. Это имело бы значительный вес, это вопрос ощущения, что государство помогает.
- Государство взяло курс на сокращение сланцевой энергетики, и в связи с этим постоянно напоминают, что для компенсации имеется программа справедливого перехода, предусматривающая поддержку в размере 354 миллионов евро. Что, на ваш взгляд, должен представлять собой действительно справедливый переход для Ида-Вирумаа?
- Для меня вопрос в том, откуда вообще взялась такая сумма. Я склонен думать, что львиную долю этих денег заберут те немногие крупные предприятия, которые более поднаторели в написании подобных проектов.
Трудно оценить, пойдут ли все эти деньги в нужное место и принесут ли лучший результат, и насколько они принесут пользу здешнему предпринимательству в целом. Я не думаю, что эти деньги нужно распределять поровну всем предприятиям. Нет ничего плохого в том, что некоторые фирмы прекращают деятельность.
Но, как я уже сказал, в исследования сланца следует вкладывать больше средств, и если эта отрасль будет развиваться и укрепляться, более мелкие фирмы также смогут работать там в качестве поставщиков услуг.
- Правое мировоззрение в общих чертах поддерживает то, что люди должны сами лучше справляться со своей жизнью, а государство должно как можно меньше вмешиваться. Что это означает в регионе, где безработица на протяжении многих лет является самой высокой в стране и сейчас достигает 13 процентов? Как вы поможете им справиться самостоятельно?
- Очень просто: надо идти учиться и работать. Рабочих мест в Ида-Вирумаа много, но люди не хотят работать. Не знаю, может, это лень. Даже среди моих знакомых есть люди, которые по разным причинам давно не работают. Но когда жизнь их как следует прижмет, они идут на курсы через кассу по безработице и находят работу.
Возможно, следует пересмотреть и эту систему поддержки. Именно такое щедрое распределение пособий удерживает людей на грани лени. Пособия должны быть более точно нацелены на тех, кто действительно нуждается, кто действительно не может работать, а не должны раздаваться всем, кто хочет быть безработным.
- Как точно определить эту потребность? Должна ли касса по безработице нанять сотни чиновников, которые стали бы более тщательно проверять и контролировать безработных?
- Нет, этого делать нельзя. У нас и так слишком много чиновников.
Пособий могло бы быть меньше, и людям надо все-таки давать удочку, а не рыбу.
- Что выиграют жители Ида-Вирумаа, если проголосуют за Иво Лойде или другого кандидата от правых?
- Я участвую в выборах в Рийгикогу, чтобы положить конец предрассудкам и распространению ложной информации об Ида-Вирумаа и Нарве.
- Нужно ли для этого идти в Рийгикогу?
- Этих страхов и заблуждений очень много именно на уровне государственной власти.
Во-вторых, я хотел бы ратовать за улучшение качества образования в Ида-Вирумаа, потому что благодаря этому люди станут умнее, а умные люди также богатые люди. Вот почему я присоединился к правым.
7 вопросов первым номерам
- Сколько голосов наберет Иво Лойде на этих выборах?
- Я буду доволен, если наберу более ста голосов. Вот тогда не буду, образно говоря, плакать в ванной.
- Сколько голосов могут набрать "Правые" в Ида-Вирумаа?
- Если предположить, что каждый из наших кандидатов получит сто голосов, то в сумме будет 800.
- Какой будет средняя брутто-зарплата в Ида-Вирумаа спустя четыре года?
- Это такой сложный вопрос. Добавим к нынешней примерно 30 процентов, значит, в районе 1800. Если инфляция будет зашкаливать, это очень трудно предсказать.
- Сколько жителей останется в уезде через четыре года (сейчас 132000)?
- Было бы хорошо, если бы осталось по крайней мере 125000 человек.
- Кто, по вашему мнению, является наиболее влиятельным политиком в Ида-Вирумаа?
- Я думаю, это Катри Райк.
- Самые важные за последние четыре года события, повлиявшие на Ида-Вирумаа?
- Плохо было, что новая электростанция в Аувере постоянно ломалась. Очень хорошо, что сейчас в Нарве одновременно строятся два новых школьных здания.
- Ваши любимые места в Ида-Вирумаа?
- Мне очень нравится Нарва.