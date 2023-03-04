ИНТЕРВЬЮ С ПЕРВЫМИ НОМЕРАМИ ⟩ Правые не дают не имеющих покрытия обещаний и не предлагают бесплатных обедов

7 вопросов первым номерам

- Сколько голосов наберет Иво Лойде на этих выборах?

- Я буду доволен, если наберу более ста голосов. Вот тогда не буду, образно говоря, плакать в ванной.

- Сколько голосов могут набрать "Правые" в Ида-Вирумаа?

- Если предположить, что каждый из наших кандидатов получит сто голосов, то в сумме будет 800.

- Какой будет средняя брутто-зарплата в Ида-Вирумаа спустя четыре года?

- Это такой сложный вопрос. Добавим к нынешней примерно 30 процентов, значит, в районе 1800. Если инфляция будет зашкаливать, это очень трудно предсказать.

- Сколько жителей останется в уезде через четыре года (сейчас 132000)?

- Было бы хорошо, если бы осталось по крайней мере 125000 человек.

- Кто, по вашему мнению, является наиболее влиятельным политиком в Ида-Вирумаа?

- Я думаю, это Катри Райк.

- Самые важные за последние четыре года события, повлиявшие на Ида-Вирумаа?

- Плохо было, что новая электростанция в Аувере постоянно ломалась. Очень хорошо, что сейчас в Нарве одновременно строятся два новых школьных здания.

- Ваши любимые места в Ида-Вирумаа?

- Мне очень нравится Нарва.