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Профессиональный конкурс "Viru Welder" состоялся в четырнадцатый раз

Пеэтер Лиллевяли
, фотограф
Профессиональный конкурс "Viru Welder" состоялся в четырнадцатый раз
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Когда сварщики в своих боксах отработали заданные детали, к своей тонкой работе приступили судьи. Лучшие сварщики не могли ошибиться более чем на миллиметр. Во втором туре все следовало сварить сплошным швом - судьи оценивали также чистоту шва.
Когда сварщики в своих боксах отработали заданные детали, к своей тонкой работе приступили судьи. Лучшие сварщики не могли ошибиться более чем на миллиметр. Во втором туре все следовало сварить сплошным швом - судьи оценивали также чистоту шва. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

На международном молодежном профессиональном конкурсе "Viru Welder", проходившем в Ида-Вирумааском центре профобразования (ИВЦПО), нынче наряду со сварщиками соревновались между собой также операторы станков с числовым программным управлением (ЧПУ/CNC).

В соревновании участвовали представители трех стран Балтии, а также Швеции. В общем состязались 19 сварщиков и 8 операторов станков CNC. Последняя специальность известна пока мало, но имеет большие перспективы. 

- К сожалению, при приеме выяснилось, что молодежь не знает, что представляет собой эта профессия, и укомплектовать группу не так-то просто, - сказал Рихо Сюгис, руководитель отделения "металл и авто" ИВЦПО. - Станок CNC - это управляемый компьютером станок, изготавливающий детали по получаемым с компьютера командам. Во всех отношениях современная профессия.

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