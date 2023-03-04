Профессиональный конкурс "Viru Welder" состоялся в четырнадцатый раз

В соревновании участвовали представители трех стран Балтии, а также Швеции. В общем состязались 19 сварщиков и 8 операторов станков CNC. Последняя специальность известна пока мало, но имеет большие перспективы.

- К сожалению, при приеме выяснилось, что молодежь не знает, что представляет собой эта профессия, и укомплектовать группу не так-то просто, - сказал Рихо Сюгис, руководитель отделения "металл и авто" ИВЦПО. - Станок CNC - это управляемый компьютером станок, изготавливающий детали по получаемым с компьютера командам. Во всех отношениях современная профессия.