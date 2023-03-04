На международном молодежном профессиональном конкурсе "Viru Welder", проходившем в Ида-Вирумааском центре профобразования (ИВЦПО), нынче наряду со сварщиками соревновались между собой также операторы станков с числовым программным управлением (ЧПУ/CNC).
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Профессиональный конкурс "Viru Welder" состоялся в четырнадцатый раз
Профессиональный конкурс "Viru Welder" состоялся в четырнадцатый раз
В соревновании участвовали представители трех стран Балтии, а также Швеции. В общем состязались 19 сварщиков и 8 операторов станков CNC. Последняя специальность известна пока мало, но имеет большие перспективы.