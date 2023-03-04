Программа развития теплохозяйства рекомендует восстановить в Вока центральное отопление с использованием в качестве топлива древесной щепы, ведь постепенный перевод домовых газовых котельных на пеллеты или жидкий газ цену тепла в достаточной мере не снизил бы.
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Тепло в поселке Вока подешевело бы с восстановлением центрального отопления
Тепло в поселке Вока подешевело бы с восстановлением центрального отопления
В Вока все дома отапливаются природным газом, в каждом доме своя котельная. Из-за прошлогоднего повышения цены на газ счета за тепло выросли кое-где в пять раз, что побудило Тойлаское волостное управление поискать более хорошее решение для теплового хозяйства поселка.