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Тепло в поселке Вока подешевело бы с восстановлением центрального отопления

Кюлли Крийс
, журналист
Тепло в поселке Вока подешевело бы с восстановлением центрального отопления
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В Вока у каждого дома имеется свой газовый котел, горячую воду получают главным образом от электробойлеров.
В Вока у каждого дома имеется свой газовый котел, горячую воду получают главным образом от электробойлеров. Фото: ENEKO IB

Программа развития теплохозяйства рекомендует восстановить в Вока центральное отопление с использованием в качестве топлива древесной щепы, ведь постепенный перевод домовых газовых котельных на пеллеты или жидкий газ цену тепла в достаточной мере не снизил бы.

В Вока все дома отапливаются природным газом, в каждом доме своя котельная. Из-за прошлогоднего повышения цены на газ счета за тепло выросли кое-где в пять раз, что побудило Тойлаское волостное управление поискать более хорошее решение для теплового хозяйства поселка.

Заказанная у ТОО "Eneko IB" программа развития теплового хозяйства поселка Вока готова, но волостное управление признается, что рекомендуемое в ней восстановление центрального отопления откладывается на будущее. Пособие можно получить только для нужд уже существующего района центрального отопления, а не для создания нового. Построить же его полностью на собственные средства волость не в состоянии.

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Экономика
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