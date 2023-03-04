Тепло в поселке Вока подешевело бы с восстановлением центрального отопления

В Вока все дома отапливаются природным газом, в каждом доме своя котельная. Из-за прошлогоднего повышения цены на газ счета за тепло выросли кое-где в пять раз, что побудило Тойлаское волостное управление поискать более хорошее решение для теплового хозяйства поселка.

Заказанная у ТОО "Eneko IB" программа развития теплового хозяйства поселка Вока готова, но волостное управление признается, что рекомендуемое в ней восстановление центрального отопления откладывается на будущее. Пособие можно получить только для нужд уже существующего района центрального отопления, а не для создания нового. Построить же его полностью на собственные средства волость не в состоянии.