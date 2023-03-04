ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Блестящих обещаний нет, однако темы Ида-Вирумаа остаются

Если сфокусировать внимание на Ида-Вирумаа, то нынче здесь пойдет борьба за шесть мандатов. Отличие в том, что в прошлом году мандатов было, в соответствии с количеством избирателей, семь, а это значит, что на сей раз конкуренция сильнее.

"Северное побережье" предлагало первым номерам всех вышедших здесь с полным списком партий возможность подробнее объяснить свои взгляды, публикуя интервью с ними.

К сожалению, приходится отметить, что нынче партии не сумели предложить для Ида-Вирумаа блестящих решений, которые могли бы придать новый импульс здешней жизни. Мы опять слышали старые разговоры о том, что государство должно больше поддерживать регион, что сланцевую промышленность надо сохранить и развивать, что надо вкладываться в образование и т.д.

Единым было твердое мнение всех, что из собираемых в Ида-Вирумаа экологических налогов в уезд должна возвращаться большая, чем сейчас, часть. Это была точка зрения, против которой напрямую не выступила ни одна политическая группировка. Однако ирония состоит в том, что говорят об этом вот уже которые выборы подряд, однако ни одно из предыдущих правительств и парламентов не сумели дойти тут до принятия решений.

Бесспорно, в любом случае интересно будет понаблюдать за тем, какими окажутся результаты выборов как в целом по стране, так и в уезде, ведь никогда прежде выборы не проходили в столь сложный период.