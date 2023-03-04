Юло Каазик: Антикризисное лекарство от стремительного роста цен

Европа отличалась от остального мира и более сильным шоком, обусловленным ценами на энергоносители. До начала российско-украинской войны Европа получала более четверти своей энергии из России, поэтому Москва смогла превратить ее в оружие. В будущем цены на энергоносители в Европе еще на годы могут оставаться выше привычных для нас, потому что сотрудничество с новыми партнерами еще только формируется, а зеленый поворот, призванный обеспечить более дешевое внутреннее производство, еще не завершен.

Такой шок требует от предприятий корректировки своих бизнес-моделей, а от потребителей - изменения привычек поведения, чтобы более экономно потреблять более дорогие товары. В то же время правительство должно сопротивляться давлению желающих компенсировать субсидиями все трудности, вызванные повышением цен, и инвестировать в более долгосрочные решения.

Центробанк США начал повышать процентные ставки в марте 2022 года, а Европейский центральный банк (ЕЦБ) - позже, потому что инфляция в Европе также проявилась позже и иначе, чем в США.