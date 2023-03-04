Опросы обещают в Ида-Вирумаа больше всего голосов Центристской партии

По результатам исследования, проведенного на прошлой неделе "Kantar Emor" по заказу новостной редакции ERR, Центристскую партию поддерживают в Ида-Вирумаа 30,4 процента избирателей. Исследовательская фирма "Norstat" оценила поддержку Центристской партии в 42,4 процента.

Поддержка Партии реформ по результатам исследований обеих фирм примерно одинаковая - 15-16 процентов. Однако сильно различается поддержка EKRE. По данным опроса "Norstat", она составляет 14 процентов, а по данным "Kantar Emor" - всего 3,5 процента. Последнюю цифру делает сомнительной то, что всего неделю назад эта же фирма указала, что в Ида-Вирумаа EKRE поддерживают 14 процентов.

"Kantar Emor" отметил, что в некрупных избирательных округах - как, например, Ляэне-Вирумаа или Ида-Вирумаа - и выборки были поменьше, поэтому и предел погрешности больше.

Исследования "Kantar Emor" в последние недели показали поддержку "Eesti 200" на уровне 14-15 процентов. Судя по опросам "Norstat", эту партию в последние недели поддерживали 6-9 процентов.

По результатам опросов "Kantar Emor", соцдемов в последнее время поддерживали около 9 процентов, а по данным "Norstat" - 5 процентов.

Поддержка "Isamaa", по данным обеих фирм, составляла 3-4 процента.