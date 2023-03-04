Судя по последним опросам, проведенным на этой неделе, на парламентских выборах в Ида-Вирумаа больше всего голосов должна получить Центристская партия, однако показанный ею четыре года назад результат 50,7 процента нынче для нее, очевидно, недостижим.
Опросы обещают в Ида-Вирумаа больше всего голосов Центристской партии
По результатам исследования, проведенного на прошлой неделе "Kantar Emor" по заказу новостной редакции ERR, Центристскую партию поддерживают в Ида-Вирумаа 30,4 процента избирателей. Исследовательская фирма "Norstat" оценила поддержку Центристской партии в 42,4 процента.
Поддержка Партии реформ по результатам исследований обеих фирм примерно одинаковая - 15-16 процентов. Однако сильно различается поддержка EKRE. По данным опроса "Norstat", она составляет 14 процентов, а по данным "Kantar Emor" - всего 3,5 процента. Последнюю цифру делает сомнительной то, что всего неделю назад эта же фирма указала, что в Ида-Вирумаа EKRE поддерживают 14 процентов.
"Kantar Emor" отметил, что в некрупных избирательных округах - как, например, Ляэне-Вирумаа или Ида-Вирумаа - и выборки были поменьше, поэтому и предел погрешности больше.
Исследования "Kantar Emor" в последние недели показали поддержку "Eesti 200" на уровне 14-15 процентов. Судя по опросам "Norstat", эту партию в последние недели поддерживали 6-9 процентов.
По результатам опросов "Kantar Emor", соцдемов в последнее время поддерживали около 9 процентов, а по данным "Norstat" - 5 процентов.
Поддержка "Isamaa", по данным обеих фирм, составляла 3-4 процента.
Если выявившиеся в ходе опросов тренды будут подтверждены реальными результатами выборов, то Центристская партия должна бы получить в Ида-Вирумаа два мандата, Партия реформ - один, а балансирующие на грани одного мандата ERRE, "Eesti 200" и соцдемы должны для получения мандата превысить результаты опросов. Чтобы получить один окружной мандат, надо собрать около 12,5 процента голосов.
Из кандидатов наиболее популярны, по данным "Kantar Emor", Яна Тоом (Центристская партия), Михаил Стальнухин (независимый кандидат), Максим Ильин ("Eesti 200") и Марис Тоомель (Партия реформ).
Одним из главных вопросов на этих выборах станет, сколько голосов сумеет собрать в качестве независимого кандидата Михаил Стальнухин и окажется ли он первым после восстановления независимости Эстонии независимым кандидатом, избранным в парламент. Необходимое для этого количество голосов зависит от активности избирателей. Чем меньше избирателей, тем меньше надо голосов, чтобы оказаться избранным. Может хватить и 3700 голосов, если явка не превысит 40 процентов.
Четыре года назад активность избирателей составила в Ида-Вирумаа чуть больше 48 процентов - значительно меньше, чем в других избирательных округах. Средняя по Эстонии явка составила тогда около 64 процентов.
За первые четыре дня предварительного голосования нынче в Ида-Вирумаа проголосовали всего 14,7 процента избирателей, в то время как в среднем по Эстонии - уже 27,3 процента. Текущая тенденция указывает на то, что на этот раз явка в Ида-Вирумаа может сильно уступить даже показателю четырехлетней давности.
Как распределились голоса в округе Ида-Вирумаа на парламентских выборах 2019 года?
1. Центристская партия - 13700 голосов, или 50,7%
2. Социал-демократическая партия - 4008 голосов, или 14,8%
3. Партия реформ - 3769 голосов, или 14,0%
4. EKRE - 2234 голоса, или 8,3%
5. "Isamaa" - 1767 голосов, или 6,5%
6. Партия "Eesti 200" - 1011 голосов, или 3,7%
7. "Зеленые Эстонии" - 204 голоса, или 0,8%
8. Свободная партия Эстонии - 149 голосов, или 0,6%
9. Партия "Богатство жизни" - 106 голосов, или 0,4%
10. Объединенная левая партия Эстонии - 65 голосов, или 0,2%
15 наиболее успешных сборщиков голосов
1. Яна Тоом (Центристская партия) - 6195
2. Михаил Стальнухин (Центристская партия) - 2653
3. Катри Райк (Социал-демократическая партия) - 2112
4. Ээрик-Нийлес Кросс (Партия реформ) - 1110
5. Рихо Брейвель (EKRE) - 979
6. Мартин Репинский (Центристская партия) - 976
7. Дмитрий Дмитриев (Центристская партия) - 943
8. Айвар Сурва (Партия реформ) - 880
9. Валерий Корб (Центристская партия) - 798
10. Тармо Таммисте (Центристская партия) - 632
11. Максим Волков (Центристская партия) - 619
12. Эдуард Одинец (Социал-демократическая партия) - 573
13. Ээви Паасмяэ (Центристская партия) - 529
14. Ахти Пуур ("Eesti 200") - 454
15. Марис Тоомель (Партия реформ) - 448