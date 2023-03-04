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В деревне Матка Люганузеской волости в фильтрах для питьевой воды обнаружены черви

Кюлли Крийс
, журналист
В деревне Матка Люганузеской волости в фильтрах для питьевой воды обнаружены черви
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Наиболее вероятной причиной загрязнения колодцев стал свезенный на поле навоз.
Наиболее вероятной причиной загрязнения колодцев стал свезенный на поле навоз. Фото: Keskkonnaamet

В деревне Матка Люганузеской волости в колодцах как минимум двух домохозяйств были обнаружены колибактерии и энтерококки, свидетельствующие о фекальном загрязнении, а в фильтрах для питьевой воды извивались черви.

Житель деревни Матка Мартин Синдонен еще в декабре заметил, что вода в колодце пожелтела. При ближайшем рассмотрении фильтра для воды он обнаружил в нем червей, после чего отнес пробу воды в лабораторию.

По результатам анализа, полученным 10 января, в воде обнаружены как кишечные палочки, так и энтерококки. Такую воду пить нельзя, для мытья ее можно использовать, сказали в ведомстве.

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