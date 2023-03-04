В деревне Матка Люганузеской волости в колодцах как минимум двух домохозяйств были обнаружены колибактерии и энтерококки, свидетельствующие о фекальном загрязнении, а в фильтрах для питьевой воды извивались черви.
Для подписчиков
В деревне Матка Люганузеской волости в фильтрах для питьевой воды обнаружены черви
В деревне Матка Люганузеской волости в фильтрах для питьевой воды обнаружены черви
Житель деревни Матка Мартин Синдонен еще в декабре заметил, что вода в колодце пожелтела. При ближайшем рассмотрении фильтра для воды он обнаружил в нем червей, после чего отнес пробу воды в лабораторию.