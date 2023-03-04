Результаты опросов рисуют пёструю картину поддержки партий среди избирателей

На предыдущих парламентских выборах реформисты получили 34 мандата в Рийгикогу. Согласно исследованию фирмы Norstat - в следующем составе парламента Партия реформ получит 33 места, опросы фирм Kantar Emor и Turu-Uuringud показывают, что в Рийгикогу будет 36 депутатов-реформистов, пишет ERR.

Вторая по популярности - Консервативная народная партия - EKRE. В настоящее время у нее 19 мандатов. Согласно прогнозу Norstat, по результат выборов консерваторы увеличат свое присутствие в парламенте до 23-х, опросы Kantar Emor показывают, что у ЭКРЕ будет 16, а Turu-Uuringud - 17 мест в парламенте.

Наибольшее падение, согласно опросам, ждет Центристскую партию. На предыдущим выборах в Рийгикогу центристы получили 26 мандатов. Согласно прогнозу Norstat, число депутатов-центристов в новом составе парламента сократится до 19. Kantar Emor прогнозирует 14, а Turu-Uuringud - 15 мест.

Внепарламентская партия Eesti 200, согласно опросу Norstat получит 11, Kantar Emor - 16, а Turu-Uuringud - 14 мест в Рийгикогу.

Партия "Отечество", у которой сейчас в парламенте 12 депутатов, по прогнозу Norstat сократят присутствие до 8 депутатов, опрос Kantar Emor показывает, что у "отечественников" останется 12, а прогноз Turu-uuringud обещает им 10 мест.