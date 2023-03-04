Результаты последних опросов, проведенных различными социологическими фирмами, рисуют пёструю картину поддержки партий среди избирателей. Разница очень значительная. Все крупные опросы обещают победу на выборах Партии реформ.
Результаты опросов рисуют пёструю картину поддержки партий среди избирателей
На предыдущих парламентских выборах реформисты получили 34 мандата в Рийгикогу. Согласно исследованию фирмы Norstat - в следующем составе парламента Партия реформ получит 33 места, опросы фирм Kantar Emor и Turu-Uuringud показывают, что в Рийгикогу будет 36 депутатов-реформистов, пишет ERR.
Вторая по популярности - Консервативная народная партия - EKRE. В настоящее время у нее 19 мандатов. Согласно прогнозу Norstat, по результат выборов консерваторы увеличат свое присутствие в парламенте до 23-х, опросы Kantar Emor показывают, что у ЭКРЕ будет 16, а Turu-Uuringud - 17 мест в парламенте.
Наибольшее падение, согласно опросам, ждет Центристскую партию. На предыдущим выборах в Рийгикогу центристы получили 26 мандатов. Согласно прогнозу Norstat, число депутатов-центристов в новом составе парламента сократится до 19. Kantar Emor прогнозирует 14, а Turu-Uuringud - 15 мест.
Внепарламентская партия Eesti 200, согласно опросу Norstat получит 11, Kantar Emor - 16, а Turu-Uuringud - 14 мест в Рийгикогу.
Партия "Отечество", у которой сейчас в парламенте 12 депутатов, по прогнозу Norstat сократят присутствие до 8 депутатов, опрос Kantar Emor показывает, что у "отечественников" останется 12, а прогноз Turu-uuringud обещает им 10 мест.
Если прогнозы оправдаются, то в Рийгикогу сократится и число депутатов от Социал-демократической партии. В 2019 году соцдемы получили 10 депутатских мандатов. Norstat и Kantar Emor прогнозируют, что это число снизится до 7, опрос Turu-Uuringud обещает соцдемам 9 мест в Рийгикогу.