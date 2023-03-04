МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 04.03-09.03 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных

СПОРТ

Суббота, 4 марта

* В спортзале Ийзакуской гимназии в 14.00 - народная лига по баскетболу: "Alutaguse" - "Lüganuse".

* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле в 16.00 - Эстонско-Латвийская хоккейная лига: ХК "Everest" (Кохтла-Ярве) - ХК "Riga".

* В Нарвском спортцентре в 19.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: "Narva United" - "Dünamo" (Румму).

Воскресенье, 5 марта

* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле в 16.00 - Эстонско-Латвийская хоккейная лига: СК "Viru Sputnik" (Кохтла-Ярве) - ХК "Riga".

* В Силламяэ в спорткомплексе "Калев" в 16.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, первая лига: ФК "NPM Silmet II" (Силламяэ) - "Vitamin Well" (Кадрина).

* В Нарвском спортцентре в 17.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, первая лига: "Narva United FC II" - ФК "Otepää".

Понедельник, 6 марта

* В Нарве на стадионе "Фама" в 18.00 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига В: "Narva Trans U21" - "Kalev U21" (Таллинн).

Четверг, 9 марта

* В Силламяэ в спорткомплексе "Калев" в 20.00 - чемпионат Эстонии по футболу, лига мастеров: ФК "NPM Silmet" (Силламяэ) - ФК "Phoenix" (Йыхви).

РАЗНОЕ

Суббота, 4 марта

* В Кохтла-Нымме в Эстонском шахтном музее в 11.00 - открытие выставки "Nostalgiline mototehnika ajast aega". Выставка открыта до 31 мая.

Вторник, 7 марта

* В Кохтла-Ярвеском украинском музее (ул. Писухянна, 6-14, напротив центра "Wironia") в 18.00 - домашняя встреча. Приготовим вареники и насладимся концертом фольклорного ансамбля "Перелаз". Плата за участие - 5 евро. Информация и регистрация по тел. 5805 7007 или по э-почте: anne.kippar@gmail.com.