Полиция о выборах: нам поступали сообщения о возможной скупке голосовПолиция о выборах: нам поступали сообщения о возможной скупке голосов

«Выборы в Эстонии проходят честно, мирно и без серьезных инцидентов», - сказала Rus.Postimees капитан полиции Ли Каллас. Она подчеркнула, что сообщения о возможных нарушениях все-таки есть.

«Утром в воскресенье в полицию поступила информация о двух случаях, когда есть основания полагать, что человек смог проголосовать дважды. Один случай произошел в Ласнамяэ, другой - в Кохтла-Ярве, - рассказала Каллас. - Полиция в настоящее время проверяет обстоятельства, и мы будем решать, начинать ли разбирательство. Повторное голосование является мошенничеством на выборах, за которое предусмотрен штраф до 1200 евро или тюремное заключение».

Каллас также сказала, что в течение недели выборов было несколько сообщений о возможной скупке голосов. «Например, сообщалось, что кандидат раздавал еду людям. Политики обычно раздают людям сувениры и еду в рамках своей предвыборной кампании. Это разрешено, если человека не принуждают голосовать за конкретного кандидата», - сказала она и добавила, что полиция внимательно проверяет такие сообщения и пока признаков преступления не выявлено.