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Нарвский "Транс" начал ЧЭ по футболу с поражения от "Пайде"

Эрик Калда
Нарвский "Транс" начал ЧЭ по футболу с поражения от "Пайде"
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Игроки "Транса".
Игроки "Транса". Фото: Матти Кямяря

В воскресенье, 5 марта, в матче первого тура чемпионата Эстонии по футболу нарвский "Транс" в гостях проиграл городской команде Пайде со счетом 1:2.

На 18-й минуте Гердо Юхкам вывел пайдесцев вперед, через восемь минут Глеб Певцов восстановил равновесие, пишет ERR.

На 58-й минуте сенегальский легионер "Пайде" Мечини Гомис забил победный гол.

В добавленное время игрок "Транса" Александр Кулинич получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

Ранее были сыграны два матча первого тура: "Флора" - "Харью" 4:0, "Калев-Калью" 0:0.

Поединок "Курессааре" - "Таммека" был перенесен из-за плохой погоды.

Завершится тур в воскресенье матчем между таллиннской "Левадией" и пярнуским "Вапрусом".

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