В воскресенье, 5 марта, в матче первого тура чемпионата Эстонии по футболу нарвский "Транс" в гостях проиграл городской команде Пайде со счетом 1:2.
Нарвский "Транс" начал ЧЭ по футболу с поражения от "Пайде"
Нарвский "Транс" начал ЧЭ по футболу с поражения от "Пайде"
На 18-й минуте Гердо Юхкам вывел пайдесцев вперед, через восемь минут Глеб Певцов восстановил равновесие, пишет ERR.
На 58-й минуте сенегальский легионер "Пайде" Мечини Гомис забил победный гол.
В добавленное время игрок "Транса" Александр Кулинич получил вторую желтую карточку и был удален с поля.
Ранее были сыграны два матча первого тура: "Флора" - "Харью" 4:0, "Калев-Калью" 0:0.
Поединок "Курессааре" - "Таммека" был перенесен из-за плохой погоды.
Завершится тур в воскресенье матчем между таллиннской "Левадией" и пярнуским "Вапрусом".