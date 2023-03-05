Стальнухин и Петерсон не попали в парламент, у центристов два мандата

Для получения мандата им нужно было набрать не менее 4921 голоса в Ида-Вирумаа.

После выяснения электронных голосов результат Сталнухина составил 4577 голосов, а число голосов Петерсона - 3960.

Однако, поскольку они набрали тысячи голосов, у остальных было только два окружных мандата в шестимандатном округе Ида-Вирумаа. Одной из них станет Центристская партия, лучшим кандидатом которой стала Яна Тоом, набравшая 3546 голосов.

Если она предпочтет остаться в Европарламенте, то вместо него в Рийгикогу пойдет бывший мэр Нарвы Алексей Евграфов, набравший 1402 голоса. Партия реформ также получила один окружной мандат, первый номер которой Меэлис Кийли набрал 1294 голоса и может пройти в парламент.

Другие политические партии не получили районный мандат от Ида-Вирумаа.