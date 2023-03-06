Средняя зарплата в прошлом году выросла болше всего в Ида-Вирумаа

По словам аналитика Департамента статистики Арго Таркиайнена, в особенно сложных экономических условиях помимо средней зарплаты следует учитывать также показатели реальной зарплаты. «При расчете реальной заработной платы учитывается индекс потребительских цен, который является отражением покупательной способности, т. е. количества товаров и услуг, которое можно купить на эту зарплату. Таким образом мы видим, что хотя средняя зарплата постоянно растет, покупательная способность населения все же ниже, чем она была прежде, до кризиса», - объяснил Таркиайнен.

В разрезе года средняя месячная брутто-зарплата по-прежнему была самой высокой в сферах информации и связи (3035 евро), финансовой и страховой деятельности (2708 евро) и в энергетике (2392 евро). Наиболее низкой зарплата была в сфере операций с недвижимостью (1214 евро) и в сфере услуг по проживанию и питанию (1058 евро)

Более всего средняя месячная брутто-зарплата выросла в сфере услуг по проживанию и питанию (на 15,6%), а также в обрабатывающей промышленности (на 13,2%). Наиболее медленный рост наблюдался в сфере здравоохранения и социальных услуг (на 4,4%) и в предоставлении прочих видов услуг (на 1,2%).