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Вокалист "Boamadu" Пеэтер Прикс присоединится к "Curly Strings"

Сирле Соммер-Калда
, журналист
Вокалист "Boamadu" Пеэтер Прикс присоединится к "Curly Strings"
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Пеэтер Прикс делит себя между несколькими группами, в январе на сцене Кивиылиского народного дома он принял ежегодную награду "Капитала культуры" как гитарист фолк-рок-группы "Mandoterror".
Пеэтер Прикс делит себя между несколькими группами, в январе на сцене Кивиылиского народного дома он принял ежегодную награду "Капитала культуры" как гитарист фолк-рок-группы "Mandoterror". Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Пеэтер Прикс, работающий учителем музыки в Иллукаской школе и известный меломанам Ида-Вирумаа в основном благодаря "Boamadu" и "Mandoterror", также будет играть в "Curly Strings".

- Я продолжу работать учителем в Иллукаской школе, а в Йыхвиской гимназии по-прежнему буду заниматься со школьными ансамблями. Определенно найдется время для "Boamadu" и "Mandoterror"! Если создать рабочую систему, я со всем справлюсь, потому что игра на инструментах очень мне по душе, - прокомментировал Пеэтер Прикс.

Пеэтер Прикс присоединяется к известной фолк-группе "Curly Strings" в качестве гитариста, потому что Яан Яаго, играющий там уже семь лет, хочет двигаться дальше. В группе уже есть музыкант с ида-вирускими корнями Виллу Талси (мандолина, вокал).

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Культура
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