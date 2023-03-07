Вокалист "Boamadu" Пеэтер Прикс присоединится к "Curly Strings"

- Я продолжу работать учителем в Иллукаской школе, а в Йыхвиской гимназии по-прежнему буду заниматься со школьными ансамблями. Определенно найдется время для "Boamadu" и "Mandoterror"! Если создать рабочую систему, я со всем справлюсь, потому что игра на инструментах очень мне по душе, - прокомментировал Пеэтер Прикс.