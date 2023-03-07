Пеэтер Прикс, работающий учителем музыки в Иллукаской школе и известный меломанам Ида-Вирумаа в основном благодаря "Boamadu" и "Mandoterror", также будет играть в "Curly Strings".
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Вокалист "Boamadu" Пеэтер Прикс присоединится к "Curly Strings"
Вокалист "Boamadu" Пеэтер Прикс присоединится к "Curly Strings"
- Я продолжу работать учителем в Иллукаской школе, а в Йыхвиской гимназии по-прежнему буду заниматься со школьными ансамблями. Определенно найдется время для "Boamadu" и "Mandoterror"! Если создать рабочую систему, я со всем справлюсь, потому что игра на инструментах очень мне по душе, - прокомментировал Пеэтер Прикс.
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