ГАЛЕРЕЯ ⟩ В Кохтла-Нымме открылась выставка мотоциклов

Если сейчас о мотогонщиках говорят в основном как об увлеченных людях, переживающих вторую молодость, то в свое время это было популярное транспортное средство. По крайней мере, в более теплую погоду вас не интересовало расписание автобусов или поездов, была полная свобода передвижения. Люди помоложе мечтали о мотоцикле-одиночке, а практичные члены семьи добавляли боковую коляску: сам за рулем, жена сзади и двое отпрысков в коляске. Настоящий минивэн своего времени.

Но жизнь в то время не была легкой. На открытии выставки случилась небольшая пауза, потому что спрятанная за углом "Jawa" Калева Наура, на которой нужно было проехать сквозь ленту, никак не хотела заводиться. Да, три поколения назад владение мотоциклом или автомобилем означало постоянную починку и регулировку. То не было искры, то карбюратор барахлил. После нескольких минут пинания вишнево-красный байк мечты 1970 года, к счастью, завелся, и выставка была открыта.