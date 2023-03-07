ОДИН ВОПРОС ⟩ Чего не хватило, чтобы попасть в Рийгикогу?

- Мой результат был предсказуем. Когда генерал Меэлис Кийли (Партия реформ) решил здесь баллотироваться, было ясно, что определенный контингент, который мог проголосовать за меня, пойдет за ним, ведь он все же бывший командир "Кайтселийта".

Сказалось и то, что прямо перед выборами репутация EKRE была запятнана клеймом так называемого российского агента. И мой бывший подчиненный в погранохране Крылов (ныне Айво Петерсон, набравший более 4000 голосов) тоже меня подрезал.

Но я не расстраиваюсь, потому что все в порядке. Я играю на инструменте и чувствую себя хорошо. Я не буду голодать, потому что у меня есть пенсия от Сил обороны. Теперь у меня будет больше времени, и, возможно, в будущем я вернусь в Йыхвиское волостное собрание. В настоящее время я приостановил полномочия на три месяца.