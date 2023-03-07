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Катри Райк: "Ида-Вирумаа к остальной Эстонии опять пришит на живую нитку"

Северное побережье
Катри Райк: "Ида-Вирумаа к остальной Эстонии опять пришит на живую нитку"
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Ида-вируские избиратели отдали считающимся прорусcки наcтроенным кандидатам Михаилу Стальнухину и Айво Петерсону 30 процентов голосов. Фотоснимок - иллюстративный и сделан рядом с нарвским центром "Geneva", где работал один из городских избирательных участков.
Ида-вируские избиратели отдали считающимся прорусcки наcтроенным кандидатам Михаилу Стальнухину и Айво Петерсону 30 процентов голосов. Фотоснимок - иллюстративный и сделан рядом с нарвским центром "Geneva", где работал один из городских избирательных участков. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Большой урожай голосов у Михаила Стальнухина и Айво Петерсона на парламентских выборах в Ида-Вирумаа дал повод для разговоров как в республиканских СМИ, так и в социальных сетях. "Северное побережье" приводит некоторые из высказанных мнений.

Платформа мэра Нарвы Катри Райк в социальной сети "Facebook":

"Левая партия и Михаил Стальнухин получили на двоих на парламентских выборах в Ида-Вирумаа примерно столько же голосов, сколько традиционный победитель Центристская партия. На этот раз голосовали только граждане Эстонской Республики, в Нарве - только половина людей. Это не полностью корректный подсчет, однако в случае местных выборов и со вчерашним результатом место мэра могло бы достаться Айво Петерсону, а место председателя горсобрания в качестве компромисса с Центристской партией - Михаилу Стальнухину. Все партии вчера провалились. Сегодня (понедельник. - Ред.) утром пора прекратить эти наивные речи, будто в течение последнего полугодия ощущение государства в Ида-Вирумаа возросло. Новая коалиция должна теперь слушать и слышать местных жителей, а также быть впредь целенаправленной. Звучит жестко, но к остальной Эстонии Ида-Вирумаа (восточная часть) опять пришит на живую нитку".

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