Катри Райк: "Ида-Вирумаа к остальной Эстонии опять пришит на живую нитку"

Платформа мэра Нарвы Катри Райк в социальной сети "Facebook":

"Левая партия и Михаил Стальнухин получили на двоих на парламентских выборах в Ида-Вирумаа примерно столько же голосов, сколько традиционный победитель Центристская партия. На этот раз голосовали только граждане Эстонской Республики, в Нарве - только половина людей. Это не полностью корректный подсчет, однако в случае местных выборов и со вчерашним результатом место мэра могло бы достаться Айво Петерсону, а место председателя горсобрания в качестве компромисса с Центристской партией - Михаилу Стальнухину. Все партии вчера провалились. Сегодня (понедельник. - Ред.) утром пора прекратить эти наивные речи, будто в течение последнего полугодия ощущение государства в Ида-Вирумаа возросло. Новая коалиция должна теперь слушать и слышать местных жителей, а также быть впредь целенаправленной. Звучит жестко, но к остальной Эстонии Ида-Вирумаа (восточная часть) опять пришит на живую нитку".