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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Под руководством нового главного тренера "Narva Trans" начал новый сезон с поражения

Эрик Гамзеев
, журналист
Под руководством нового главного тренера "Narva Trans" начал новый сезон с поражения
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Главным тренером "Narva Trans" в этом сезоне является Сергей Терехов, его помощником - Алексей Ягудин.
Главным тренером "Narva Trans" в этом сезоне является Сергей Терехов, его помощником - Алексей Ягудин. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Футбольная команда "Narva Trans" начала сезон чемпионата с поражения 1:2 от прошлогоднего бронзового призера - городской команды Пайде.

Вместо того чтобы проводить игру на своем домашнем стадионе "Fama", как поначалу планировалось, нарвитянам пришлось в воскресенье отправиться в центральную Эстонию, потому что не удалось подогреть искусственное покрытие своего поля, чтобы оно было пригодным для игры. 

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