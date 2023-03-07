ГАЛЕРЕЯ ⟩ Под руководством нового главного тренера "Narva Trans" начал новый сезон с поражения

Вместо того чтобы проводить игру на своем домашнем стадионе "Fama", как поначалу планировалось, нарвитянам пришлось в воскресенье отправиться в центральную Эстонию, потому что не удалось подогреть искусственное покрытие своего поля, чтобы оно было пригодным для игры.