ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Будильник Стальнухина и Петерсона

Однако в итоге избиратели, а также Стальнухин и Петерсон остались ни с чем. Обоим немного не хватило, чтобы получить место в парламенте. Такой выбор оказался медвежьей услугой и для Ида-Вирумаа, который теперь имеет еще меньшее представительство в парламенте, чем раньше. Из-за избирательной системы эти голоса фактически помогли укрепить победу Партии реформ в Эстонии.

Однако их сильный результат на выборах является подтверждением того, что в Ида-Вирумаа проживает большое количество людей, разделяющих взгляды, которые неприемлемы и ужасающи для большей части эстонского общества.

В то же время такой звон будильника на демократических выборах должен быть лучшим сигналом для формирующегося нового правительства о накопившихся проблемах, чем какие-то спонтанные акции протеста. Это сигнал о том, что вопросами Ида-Вирумаа необходимо заниматься последовательно и системно, а не только на проектной основе и на энтузиазме.