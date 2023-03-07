В пятницу защитники животных вывезли из кивиылиского квартирного дома десять кошек, четырех собак и пару десятков волнистых попугайчиков. А вместе с ними и тараканов.
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Владелица кивиылиской зоофабрики годами торговала похожими на породистых кошками и собаками, а также попугаями
Владелица кивиылиской зоофабрики годами торговала похожими на породистых кошками и собаками, а также попугаями
Разводившая животных в квартирном доме на улице Соо в Кивиыли и зарабатывавшая на этом деньги женщина известна зоозащитникам довольно давно.