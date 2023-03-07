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Владелица кивиылиской зоофабрики годами торговала похожими на породистых кошками и собаками, а также попугаями

Кюлли Крийс
, журналист
Владелица кивиылиской зоофабрики годами торговала похожими на породистых кошками и собаками, а также попугаями
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Владелица кивиылиской зоофабрики призналась защитникам животных, что и сама жить так не хочет.
Владелица кивиылиской зоофабрики призналась защитникам животных, что и сама жить так не хочет. Фото: Eestimaa Loomakaitse Liit

В пятницу защитники животных вывезли из кивиылиского квартирного дома десять кошек, четырех собак и пару десятков волнистых попугайчиков. А вместе с ними и тараканов.

Разводившая животных в квартирном доме на улице Соо в Кивиыли и зарабатывавшая на этом деньги женщина известна зоозащитникам довольно давно.

Четыре года назад она проживала в Таллинне и вовсю разводила животных, как известно волонтеру Эстонского общества защиты животных Кристи Метса.

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