Владелица кивиылиской зоофабрики годами торговала похожими на породистых кошками и собаками, а также попугаями

Владелица кивиылиской зоофабрики призналась защитникам животных, что и сама жить так не хочет.

В пятницу защитники животных вывезли из кивиылиского квартирного дома десять кошек, четырех собак и пару десятков волнистых попугайчиков. А вместе с ними и тараканов.