Баллотировавшийся в Рийгикогу по списку Объединенной левой партии Эстонии (ОЛПЭ) лидер движения "Koos/Вместе" Айво Петерсон вернулся из России в Эстонию, и в данный момент с ним проводят беседу пограничники.
Пограничники допрашивают вернувшегося из России Айво Петерсона
Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Леана Лойде сообщила ERR, что Айво Петерсон не задержан, а отправлен на дополнительный пограничный контроль, во время которого с ним побеседуют пограничники.
"Действительно, этот мужчина сегодня прибыл на пограничный пункт в Нарве, чтобы въехать в Эстонию, и в настоящее время проводятся дополнительные действия, связанные с пограничным контролем", - сказала Лойде.
После проверки Петерсону, скорее всего, будет разрешен въезд в страну.
Петерсон перед выборами побывал сначала в Москве, а затем уехал в оккупированный Россией Донецк.
Ранее глава МВД Лаури Ляэнеметс заявлял, что деятельность Петерсона является провокационной и представляет угрозу для безопасности Эстонии.
На парламентских выборах Петерсон получил 3969 голосов в Ида-Вирумаа, но этого не хватило, чтобы получить личный мандат. Другим способом Петерсон попасть в Рийгикогу не смог, поскольку ОЛПЭ не преодолела пятипроцентный барьер.