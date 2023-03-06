Пограничники допрашивают вернувшегося из России Айво Петерсона

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Леана Лойде сообщила ERR, что Айво Петерсон не задержан, а отправлен на дополнительный пограничный контроль, во время которого с ним побеседуют пограничники.

"Действительно, этот мужчина сегодня прибыл на пограничный пункт в Нарве, чтобы въехать в Эстонию, и в настоящее время проводятся дополнительные действия, связанные с пограничным контролем", - сказала Лойде.

После проверки Петерсону, скорее всего, будет разрешен въезд в страну.

Петерсон перед выборами побывал сначала в Москве, а затем уехал в оккупированный Россией Донецк.

Ранее глава МВД Лаури Ляэнеметс заявлял, что деятельность Петерсона является провокационной и представляет угрозу для безопасности Эстонии.