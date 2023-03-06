Пн, 6.03.2023
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать

Пограничники допрашивают вернувшегося из России Айво Петерсона

Эрик Калда
Пограничники допрашивают вернувшегося из России Айво Петерсона
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Айво Петерсон.
Айво Петерсон. Фото: Ilja Smirnov

Баллотировавшийся в Рийгикогу по списку Объединенной левой партии Эстонии (ОЛПЭ) лидер движения "Koos/Вместе" Айво Петерсон вернулся из России в Эстонию, и в данный момент с ним проводят беседу пограничники.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Леана Лойде сообщила ERR, что Айво Петерсон не задержан, а отправлен на дополнительный пограничный контроль, во время которого с ним побеседуют пограничники.

"Действительно, этот мужчина сегодня прибыл на пограничный пункт в Нарве, чтобы въехать в Эстонию, и в настоящее время проводятся дополнительные действия, связанные с пограничным контролем", - сказала Лойде.

После проверки Петерсону, скорее всего, будет разрешен въезд в страну.

Петерсон перед выборами побывал сначала в Москве, а затем уехал в оккупированный Россией Донецк.

Ранее глава МВД Лаури Ляэнеметс заявлял, что деятельность Петерсона является провокационной и представляет угрозу для безопасности Эстонии.

На парламентских выборах Петерсон получил 3969 голосов в Ида-Вирумаа, но этого не хватило, чтобы получить личный мандат. Другим способом Петерсон попасть в Рийгикогу не смог, поскольку ОЛПЭ не преодолела пятипроцентный барьер.

Ключевые слова
Новости
Наверх