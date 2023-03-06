Яна Тоом о провале центристов в Ида-Вирумаа: было понятно, что люди очень злы

Евродепутат Яна Тоом, которая была главным магнитом для голосов центристов в Ида-Вирумаа, в этот раз столкнулась с серьезной конкуренцией. На северо-востоке ее опередили кандидат от Объединенной левой партии Айво Петерсон и бывший однопартиец Тоом Михаил Стальнухин, который баллотировался как независимый кандидат, пишет ERR.

"Часть протестного электората проголосовала за Стальнухина, Петерсона и движение Koos. Ну, и вот результат. То, что так будет, мне, после двух месяцев в Ида-Вирумаа, было понятно. Я могла делать хорошее лицо при плохой игре, но было понятно, что люди очень злы и это недовольство найдет какой-то выход", - сказала евродепутат.