Айво Петерсон: "Они не сумеют контролировать улицу - а мы сможем"

- Что делать - жить надо дальше, вот и всё. Мы не отойдем от своих целей и мы никогда не говорили, что с этими выборами что-то заканчивается. Наоборот, я считаю, мы только начинаем. Я более чем уверен, что этот парламент точно не продержится все четыре года, а ближайшие такие решения будут приняты в ближайшие год-два. Экономистов там нет, никакого экономического плана нет, и я не знаю, как они собираются продержаться четыре года. Сдержать обещания не получится, кризис идет полным ходом, показанные нам перед выборами цифры о состоянии экономики Эстонии были явно приукрашенные.