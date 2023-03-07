Вт, 7.03.2023
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать
Для подписчиков

Айво Петерсон: "Они не сумеют контролировать улицу - а мы сможем"

Илья Смирнов
, журналист
Айво Петерсон: "Они не сумеют контролировать улицу - а мы сможем"
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Айво Петерсон совершенно уверен, что ныне избранный состав Рийгикогу не продержится четыре года.
Айво Петерсон совершенно уверен, что ныне избранный состав Рийгикогу не продержится четыре года. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Оказавшийся суперпопулярным у избирателей в Ида-Вирумаа, но так и не попавший в парламент кандидат от Объединенной левой партии Эстонии Айво Петерсон стал скандально известен из-за предвыборной поездки в Донбасс и Москву для участия в пропагандистской передаче. Находясь в России, Петерсон следил за подсчетом голосов на выборах в Рийгикогу. Он сказал, что занимается в Москве "народной дипломатией".

- Что будет делать Айво Петерсон дальше со своей популярностью у избирателей из Ида-Вирумаа?

- Что делать - жить надо дальше, вот и всё. Мы не отойдем от своих целей и мы никогда не говорили, что с этими выборами что-то заканчивается. Наоборот, я считаю, мы только начинаем. Я более чем уверен, что этот парламент точно не продержится все четыре года, а ближайшие такие решения будут приняты в ближайшие год-два. Экономистов там нет, никакого экономического плана нет, и я не знаю, как они собираются продержаться четыре года. Сдержать обещания не получится, кризис идет полным ходом, показанные нам перед выборами цифры о состоянии экономики Эстонии были явно приукрашенные.

Ключевые слова
Мнение
Наверх