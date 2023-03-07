Оказавшийся суперпопулярным у избирателей в Ида-Вирумаа, но так и не попавший в парламент кандидат от Объединенной левой партии Эстонии Айво Петерсон стал скандально известен из-за предвыборной поездки в Донбасс и Москву для участия в пропагандистской передаче. Находясь в России, Петерсон следил за подсчетом голосов на выборах в Рийгикогу. Он сказал, что занимается в Москве "народной дипломатией".
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Айво Петерсон: "Они не сумеют контролировать улицу - а мы сможем"
Айво Петерсон: "Они не сумеют контролировать улицу - а мы сможем"
- Что будет делать Айво Петерсон дальше со своей популярностью у избирателей из Ида-Вирумаа?
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