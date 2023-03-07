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Самые популярные кандидаты в самоуправлениях Ида-Вирумаа

Эрик Гамзеев
Самые популярные кандидаты в самоуправлениях Ида-Вирумаа
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На выборах в Рийгикогу в уездном центре Йыхви наибольшее количество голосов получил Айво Петерсон, с небольшим отрывом опередив старейшину волости Марис Тоомель.
На выборах в Рийгикогу в уездном центре Йыхви наибольшее количество голосов получил Айво Петерсон, с небольшим отрывом опередив старейшину волости Марис Тоомель. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Кандидат от Объединенной левой партии Эстонии Айво Петерсон набрал наибольшее количество голосов в Кохтла-Ярве, Йыхви и Силламяэ, независимый кандидат Михаил Стальнуххин в Нарве, реформист Айвар Сурва в Алутагусе, реформист Аннеки Теелахк в Тойла, кандидат Ээсти 200 Максим Ильин в Нарва-Йыэсуу и член центристской партии Дмитрий Дмитриев в Люганузе.

Алутагузеская волость

1. Айвар Сурва (RE) 207

2. Меэлис Кийли (RE) 162

3. Марис Тоомель (RE) 125

4. Айво Петерсон (EÜVP) 125

5. Олег Кузнецов (SDE) 110

Йыхвиская волость

1. Айво Петерсон (EÜVP) 386

2. Марис Тоомель (RE) 384

3. Яна Тоом (KE) 349

4. Михаил Стальнухин (ÜK) 309

5. Меэлис Кийли (RE) 258

Город Кохтла-Ярве

1. Айво Петерсон (EÜVP) 1265

2. Яна Тоом (KE) 917

3. Михаил Стальнухин (ÜK) 836

4. Эдуард Одинец (SDE) 368

5. Меэлис Кийли (RE) 195

Люганузеская волость

1. Дмитрий Дмитриев (KE) 361

2. Меэлис Кийли (RE) 324

3. Пирет Хартман (SDE) 277

4. Айво Петерсон (EÜVP) 239

5. Марья-Лийза Вейзер (I) 233

Город Нарва

1. Михаил Стальнухин (ÜK) 2725

2. Яна Тоом (KE) 1387

3. Айво Петерсон (EÜVP) 1308

4. Алексей Евграфов (KE) 1228

5. Максим Ильин ("Eesti 200") 445

Город Нарва-Йыэсуу

1. Максим Ильин ("Eesti 200") 296

2. Михаил Стальнухин (ÜK) 166

3. Яна Тоом (KE) 129

4. Айво Петерсон (EÜVP) 121

5. Алексей Евграфов (KE) 64

Город Силламяэ

1. Айво Петерсон (EÜVP) 367

2. Яна Тоом (KE) 334

3. Владимир Высоцкий (KE) 279

4. Михаил Стальнухин (ÜK) 249

5. Максим Ильин ("Eesti 200") 39

Тойлаская волость

1. Аннеки Теэлахк (RE) 212

2. Меэлис Кийли (RE) 196

3. Марис Тоомель (RE) 145

4. Рихо Брейвель (EKRE) 144

5. Айвар Сурва (RE) 107

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