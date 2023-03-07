Кандидат от Объединенной левой партии Эстонии Айво Петерсон набрал наибольшее количество голосов в Кохтла-Ярве, Йыхви и Силламяэ, независимый кандидат Михаил Стальнуххин в Нарве, реформист Айвар Сурва в Алутагусе, реформист Аннеки Теелахк в Тойла, кандидат Ээсти 200 Максим Ильин в Нарва-Йыэсуу и член центристской партии Дмитрий Дмитриев в Люганузе.
Самые популярные кандидаты в самоуправлениях Ида-Вирумаа
Алутагузеская волость
1. Айвар Сурва (RE) 207
2. Меэлис Кийли (RE) 162
3. Марис Тоомель (RE) 125
4. Айво Петерсон (EÜVP) 125
5. Олег Кузнецов (SDE) 110
Йыхвиская волость
1. Айво Петерсон (EÜVP) 386
2. Марис Тоомель (RE) 384
3. Яна Тоом (KE) 349
4. Михаил Стальнухин (ÜK) 309
5. Меэлис Кийли (RE) 258
Город Кохтла-Ярве
1. Айво Петерсон (EÜVP) 1265
2. Яна Тоом (KE) 917
3. Михаил Стальнухин (ÜK) 836
4. Эдуард Одинец (SDE) 368
5. Меэлис Кийли (RE) 195
Люганузеская волость
1. Дмитрий Дмитриев (KE) 361
2. Меэлис Кийли (RE) 324
3. Пирет Хартман (SDE) 277
4. Айво Петерсон (EÜVP) 239
5. Марья-Лийза Вейзер (I) 233
Город Нарва
1. Михаил Стальнухин (ÜK) 2725
2. Яна Тоом (KE) 1387
3. Айво Петерсон (EÜVP) 1308
4. Алексей Евграфов (KE) 1228
5. Максим Ильин ("Eesti 200") 445
Город Нарва-Йыэсуу
1. Максим Ильин ("Eesti 200") 296
2. Михаил Стальнухин (ÜK) 166
3. Яна Тоом (KE) 129
4. Айво Петерсон (EÜVP) 121
5. Алексей Евграфов (KE) 64
Город Силламяэ
1. Айво Петерсон (EÜVP) 367
2. Яна Тоом (KE) 334
3. Владимир Высоцкий (KE) 279
4. Михаил Стальнухин (ÜK) 249
5. Максим Ильин ("Eesti 200") 39
Тойлаская волость
1. Аннеки Теэлахк (RE) 212
2. Меэлис Кийли (RE) 196
3. Марис Тоомель (RE) 145
4. Рихо Брейвель (EKRE) 144
5. Айвар Сурва (RE) 107