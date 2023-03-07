Самые популярные кандидаты в самоуправлениях Ида-Вирумаа

На выборах в Рийгикогу в уездном центре Йыхви наибольшее количество голосов получил Айво Петерсон, с небольшим отрывом опередив старейшину волости Марис Тоомель.

Кандидат от Объединенной левой партии Эстонии Айво Петерсон набрал наибольшее количество голосов в Кохтла-Ярве, Йыхви и Силламяэ, независимый кандидат Михаил Стальнуххин в Нарве, реформист Айвар Сурва в Алутагусе, реформист Аннеки Теелахк в Тойла, кандидат Ээсти 200 Максим Ильин в Нарва-Йыэсуу и член центристской партии Дмитрий Дмитриев в Люганузе.