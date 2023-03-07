МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 08.03-09.03 ⟩ Куда пойти на этой неделе

КУЛЬТУРА

Среда, 8 марта

* В Ийзакуской библиотеке в 17.00 - "Armastus läbi heli ja sõna" / "Любовь через звук и слово": Эна Метс поведает истории, а Кульно Мальва выступит посредником в музыкальных моментах.

* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 18.00 - концерт, посвященный Женскому дню. Будут показаны красивые истории о любви, женщинах и обо всем прекрасном, что нас окружает. Выступают молодежный оркестр и певцы Кохтла-Ярвеской гимназии, а также танцоры танцевальной студии "Viis Tähte". В гостях - оперный певец Прийт Вольмер. Вход бесплатный.

СПОРТ

Четверг, 9 марта

* В Силламяэ в спорткомплексе "Калев" в 20.00 - чемпионат Эстонии по футболу, лига мастеров: ФК "NPM Silmet" (Силламяэ) - ФК "Phoenix" (Йыхви).