Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа 8 и 9 марта.
МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 08.03-09.03 ⟩ Куда пойти на этой неделе
КУЛЬТУРА
Среда, 8 марта
* В Ийзакуской библиотеке в 17.00 - "Armastus läbi heli ja sõna" / "Любовь через звук и слово": Эна Метс поведает истории, а Кульно Мальва выступит посредником в музыкальных моментах.
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 18.00 - концерт, посвященный Женскому дню. Будут показаны красивые истории о любви, женщинах и обо всем прекрасном, что нас окружает. Выступают молодежный оркестр и певцы Кохтла-Ярвеской гимназии, а также танцоры танцевальной студии "Viis Tähte". В гостях - оперный певец Прийт Вольмер. Вход бесплатный.
СПОРТ
Четверг, 9 марта
* В Силламяэ в спорткомплексе "Калев" в 20.00 - чемпионат Эстонии по футболу, лига мастеров: ФК "NPM Silmet" (Силламяэ) - ФК "Phoenix" (Йыхви).
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