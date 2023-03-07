Реформисты предложили начать коалиционные переговоры социал-демократам и партии Eesti 200

Лидер Партии реформ Кая Каллас заявила во вторник, что больше всего точек соприкосновения у реформистов с социал-демократами и Eesti 200, которым и предложено сформировать коалицию. Определяющим моментом стала общая позиция по вопросам безопасности, зеленого переворота и благополучия населения, отметила Каллас, пишет ERR.

Сегодня лидеры этих двух партий соберутся, чтобы обсудить предложение реформистов.