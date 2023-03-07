Партия реформ на заседании правления во вторник решила, что предложит начать коалиционные переговоры партии Eesti 200 и Социал-демократической партии.
Реформисты предложили начать коалиционные переговоры социал-демократам и партии Eesti 200
Реформисты предложили начать коалиционные переговоры социал-демократам и партии Eesti 200
Лидер Партии реформ Кая Каллас заявила во вторник, что больше всего точек соприкосновения у реформистов с социал-демократами и Eesti 200, которым и предложено сформировать коалицию. Определяющим моментом стала общая позиция по вопросам безопасности, зеленого переворота и благополучия населения, отметила Каллас, пишет ERR.
Сегодня лидеры этих двух партий соберутся, чтобы обсудить предложение реформистов.
Каллас надеется, что сесть за стол переговоров удастся в ближайшее время. "Мое предложение - начать уже завтра. Если они скажут да, то завтра мы могли бы начать с финансового обзора", - сказала она.