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Реформисты предложили начать коалиционные переговоры социал-демократам и партии Eesti 200

Эрик Калда
Реформисты предложили начать коалиционные переговоры социал-демократам и партии Eesti 200
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Кая Каллас.
Кая Каллас. Фото: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Партия реформ на заседании правления во вторник решила, что предложит начать коалиционные переговоры партии Eesti 200 и Социал-демократической партии.

Лидер Партии реформ Кая Каллас заявила во вторник, что больше всего точек соприкосновения у реформистов с социал-демократами и Eesti 200, которым и предложено сформировать коалицию. Определяющим моментом стала общая позиция по вопросам безопасности, зеленого переворота и благополучия населения, отметила Каллас, пишет ERR.

Сегодня лидеры этих двух партий соберутся, чтобы обсудить предложение реформистов.

Каллас надеется, что сесть за стол переговоров удастся в ближайшее время. "Мое предложение - начать уже завтра. Если они скажут да, то завтра мы могли бы начать с финансового обзора", - сказала она.

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